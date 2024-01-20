Країни Балтії збудують лінію оборонних бункерів уздовж кордону з Росією

Естонія на східному кордоні побудує лінію оборони, що складається приблизно з 600 бетонних бункерів, щоб відобразити можливу російську агресію. Переважна більшість бункерів буде побудована в Іда-Вірумаа та на південному сході Естонії, але деякі також будуть розташовані біля Чудського озера.

Про це пише естонське видання Postimees.ee.

Міністри оборони країн Балтії на зустрічі у Ризі у п'ятницю домовилися, що аналогічну оборонну зону на східному кордоні створять також Латвія та Литва. Для НАТО Естонія, Латвія та Литва – це одна оперативна зона.

За словами радника віце-канцлера Міністерства оборони Кайдо Тійтуса, об'єкти фізичного захисту на кордоні потрібні для того, щоб у разі потреби захистити територію Естонії з першого метра.

"Росія є і буде найбільшою загрозою безпеці Естонії. Війна в Україні знизила наступальну міць Росії, але, за різними оцінками, вона готова відновити її протягом двох-трьох років. Ми маємо бути готовими і зробити ціну нападу на Естонію для Росії як можна вище", — сказав Тійтус. Він додав, що об'єкти оборони потрібні на випадок можливого нападу, щоб затримати супротивника на кордоні і дати союзникам час прийти на допомогу.

Бункери захистять військових від вогню супротивника та уламків снарядів. Умовою міцності бункера, що зводиться, є те, що він повинен витримувати пряме попадання снаряда калібру 152 мм.

Кожен бункер розрахований на десятьох осіб. Розмір бункера становить 30-35 квадратних метрів, і він спроектований таким чином, щоб підрозділ міг протистояти супротивнику протягом тривалішого періоду часу. Крім іншого, у кожному бункері є ще й спальне місце.

Тійтус заявив, що останніми роками Естонія облаштувала східний кордон і збудувала там захисні огорожі, але вони працюють у мирний час і, на жаль, не мають особливого ефекту у воєнний час.

Нагадаємо, глава Кремля Володимир Путін одержимий ідеєю відновлення Російської імперії. Тому громадяни Латвії мають бути готовими до гібридної війни, заявив напередодні президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

Читайте також: