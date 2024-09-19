Країни Балтії змінюють стратегію захисту від агресії Росії: від чого відмовляються — експерт

Країни Балтії відмовляються від стратегії захисту від вторгнення Росії, яка передбачала бойові дії на власній території, стримування та подальше знищення агресора всіма силами НАТО.

Про це повідомив полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, війна в Україні продемонструвала балтійським країнам неефективність такого підходу.

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“Саме українська війна показала, що цей підхід не є коректним. Тому, що вибити ворога в сучасних реаліях з території, яку він займає, було не досить зручно і це призводить до великих втрат. Це економічно невигідно”, — зазначив експерт.

Михайло Притула наголосив, що теперішній підхід передбачає, що противника краще знищити перед його наступом.

“Якщо противник перетне кордон Естонії, то відповідно він має бути знищений в усіх місцях свого базування. Це буде більш економічно доцільно і простіше, не допустивши захоплення території, щоб потім не витрачати час і ресурс”, — підсумував він.

Нагадаємо, шість країн НАТО, які сусідять з Росією, домовилися звести "стіну безпілотників", щоб захистити свої кордони від загроз та провокацій.

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