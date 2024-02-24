Країни G7 оприлюднили заяву щодо другої річниці російського вторгнення

Країни Великої сімки (G7) оприлюднили спільну заяву щодо другої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії до України, у якій підтвердили, що російські активи будуть заморожені до завершення війни.

Відповідний текст був оприлюднений на сайті Європейської ради.

"Ми підтверджуємо, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не сплатить збитки, завдані нею Україні", – йдеться у заяві.

Також у документі вказано на неправильний факт, що Росія вирішує, чи буде вона компенсувати збитки, завдані Україні, і коли саме буде це робити.

Крім цього, підписанти привітали рішення Євросоюзу, який ухвалив механізм зберігання надприбутків від доходів із російських активів та заохочують "до подальших кроків, щоб дозволити їх використання відповідно до чинних договірних зобов’язань і чинного законодавства".

В свою чергу президент Європейської Ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднену заяву Групи семи запевнивши Україну у непохитній підтримці.

"Два роки тому Кремль повернув війну в Європу. Агресія Росії є екзистенційною загрозою безпеці та стабільності світу. Опір України – разом із єдністю Групи семи – показує, що Кремль не може виграти війну. Наша рішучість у підтримці України не похитнеться", – написав Мішель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США вперше в історії передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що країни ЄС побоюються помсти РФ та кібератак після конфіскації її активів.

Читайте також: