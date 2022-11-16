Країни G7 проведуть екстрені переговори у зв'язку з падінням ракет в Польщі — Kyodo News

Російські ракети впали на територію Польщі та вбили двох людей

Лідери країн G7 зберуться на екстрену зустріч після повідомлень про ракетні удари по Польщі на тлі війни Росії в Україні.

Про це повідомляє Kyodo News з посиланням на джерело в японському уряді.

Російські ракети впали на територію Польщі та вбили двох людей, інцидент трапився під час масованого ракетного обстрілу українських енергетичних об’єктів.

G-7 складається з Великобританії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії та Сполучених Штатів.

Ракетний удар по Польщі

15 листопада ракета впала у прикордонному селі в Польщі поблизу українського кордону - Пшеводуві. Внаслідок падіння ракети загинули двоє людей.

У Польщі заявили, що наразі проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність своїх військ. В свою чергу, радник ОП Олексій Арестович заявив, що жодної реакції НАТО на обстріл польської території не буде.

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з Анджеєм Дудою заявив, що Європа та світ мають бути повністю захищеними від Росії - терориста.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що Росія намагається просунути фейк про причетність України до вибухів у Польщі. Цю інформацію пізніше підтвердили у Польщі, та заявили, що ракета, яка впала на території країни, була російського виробництва.

У свою чергу в Держдепі США заявили, що відмовились дати прогноз щодо можливого розвитку ситуації, там зазначили, що візьмуть паузу, для вивчення інциденту.

Пізніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не має чітких доказів того, хто запустив ракету, яка вдарила по території країни.

В свою чергу голова польского уряду Матеуш Моравецький заявив, що Варшава перевела всі екстренні служби у стан підвищеної боєготовності та запросила міжнародних фахівців до розслідування ракетного удару по території країни.

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