Країни G7 шукають можливість використати російські активи для допомоги Україні: подробиці

Міністерка фінансів США Джанет Єллен підкреслила, що "Велика сімка" не виключає жодного з варіантів — від застави до конфіскації.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен на пресконференції в кулуарах весняних засідань Міжнародного валютного фонду та Світового банку в США, яке відбулося у Вашингтоні у вівторок, 16 квітня, заявила, що країни "Великої сімки" продовжують вивчати низку можливостей, щоб використати майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні

Про це пише Reuters.

Єллен запевнила, що США та інші країни G7 мають намір і надалі підтримувати Україну, і закликала Конгрес схвалити вкрай необхідну військову та бюджетну підтримку.

"Це гуманітарна та моральна необхідність, а також економічна війна з огляду на великий негативний вплив війни на економіку всього світу", — заявила Єллен.

Міністерка також поділилася побоюваннями, що Росію можуть надихнути внутрішні розбіжності у США та інших країнах щодо продовження допомоги Україні.

"Я дійсно боюся, що Росія починає бачити ознаки того, що США та наші союзники втомлюються або їм стає все важче знайти способи підтримати Україну, і це дає їм надію, що вони зможуть пережити нас і дочекатися, поки наша рішучість звалиться", — сказала вона.

Єллен додала, що необхідність постійної підтримки України стимулювала прагнення монетизувати заморожені російські активи, і цьому питанню буде приділено особливу увагу на зустрічі "Великої сімки" у середу, 17 квітня.

За словами посадовиці, існує низка можливостей використання заморожених активів: від повної їх конфіскації до використання як застави. Вона зазначила, що Вашингтон "дуже підтримує" ідею Євросоюзу щодо конфіскації відсотків від доходів із заморожених російських активів.

Єллен підкреслила, що розглядаються всі можливі варіанти, але зазначила, що Україна не зможе використати одразу всю суму, незалежно від ухваленого рішення.

На думку анонімних джерел видання, знайомих із ситуацією, одним із найбільш реалістичних сценаріїв є конфіскація відсотків від активів та використання їх як застави за кредитами та облігаціями, випущеними для допомоги Україні.

Сполучені Штати наполягають на тому, що в міжнародному праві існує міцна основа для конфіскації російських активів, але Німеччина та Франція висловили стурбованість щодо такого кроку, побоюючись, що він може створити небезпечні прецеденти.

Використання відсотків від активів як застави за кредитами та облігаціями не потребує конфіскації самих активів.

Єллен сказала, що західні чиновники оцінюють ризики, пов'язані з будь-яким таким кроком, включаючи російські погрози відплати, але висловила впевненість, що їх можна пом'якшити.

Міністерка фінансів США відмовилася робити прогнози, зазначивши, що остаточне рішення ухвалюватимуть лідери G7. При цьому вона додала, що заморожування активів також здавалося малоймовірним за кілька місяців до того, як було реалізовано.

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