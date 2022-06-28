Країни G7 закликають Китай чинити тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з України

Країни G7 закликають Китай чинити тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з України

Лідери вкотре засудили нічим не виправдану війну Росії проти України.

Лідери країн "Великої сімки" G7 (Німеччина, США, Британія, Франція, Італія, Канада та Японія) заявили, що через війну Росії в Україні підтримуватиме Київ стільки, скільки потрібно, а також закликають Китай чинити тиск на Росію, щоб та вивела свої війська з України та припинила бойові дії.

Про це йдеться у підсумковому комюніке саміту G7, пише Financial Times.

“Оскільки Росія веде невиправдану, неспровоковану та незаконну війну проти України, ми закликаємо Китай чинити тиск на Росію, щоб вона негайно виконала юридично обов'язкову постанову Міжнародного суду від 16 березня 2022 року та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН та припинила свою військову агресію — негайно та беззастережно вивела свої війська з України”, — сказано у документі.

Лідери вкотре наголосили на засудженні нічим не виправданої війни Росії проти України.

"Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і надавати їй необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу з метою захисту її суверенітету та територіальної цілісності", — стверджується в документі.

Лідери закликають Китай виконувати зобов'язання з міжнародного права і “робити внесок у міжнародну безпеку”.

Країни "Великої сімки" нагадали Китаю про необхідність дотримуватися принципу Статуту ООН про мирне вирішення спорів і “утримуватися від загроз, примусу, заходів залякування чи застосування сили”.

Зауважимо, за останніми даними, у результаті ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці залишається зниклою безвісти 21 людина. Деякі з цих людей можуть бути серед 18 загиблих. Більшість тіл невпізнанні, аджедуже обгоріли.

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