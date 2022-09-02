Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Країни G7 запровадять обмеження цін на сиру російську нафту від 5 грудня – FT

Дата публікації
Перегляди
201
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Країни G7 запровадять обмеження цін на сиру російську нафту від 5 грудня – FT

Фото: Associated Press

Згідно з домовленостями міністрів фінансів країн "Великої сімки", обмеження цін на нафту з Росії почне діяти від 5 грудня для сирої нафти та від 5 лютого – для нафтопродуктів.

Обмеження цін на російську нафту підтримує Єврокомісія, проте це ще потребує підтримки з боку держав-членів Євросоюзу

Про це повідомляє Financial Times.

"Обмеження діятиме відповідно до ембарго ЄС на імпорт російської нафти: від 5 грудня для сирої нафти та від 5 лютого – для нафтопродуктів", – цитує видання слова знайомого з ситуацією джерела.

Окрім того, як підтвердили чотири офіційні особи, що міністри фінансів G7 оголосять про угоду щодо запровадження обмеження цін на закупівлю російської нафти пізніше у п'ятницю, 2 вересня. 

Проте розробники вважають, що цей захід буде найефективнішим лише в тому разі, якщо він отримає підтримку третіх країн, що купують нафту з РФ у великих кількостях. Йдеться, наприклад, про Індію.

"Обмеження ціни гарантує, що кожна країна може отримати найнижчу можливу ціну, і це добре для світу", – сказав координатор санкцій Держдепартаменту США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яким чином Росія заробляє понад 1 млрд дол. на місяць на торгівлі зі США попри дію санкцій.

ЄС відмовляється від нафти з Росії, хто її тепер купуватиме у Кремля

ЄС відмовляється від нафти з Росії, хто її тепер купуватиме у Кремля

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
201
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація