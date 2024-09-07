Країни НАТО не збиватимуть російські ракети над Україною: міністр оборони Нідерландів назвав причину

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс назвав ризик повномасштабної війни з Росією причиною того, що країни НАТО не збиватимуть російські ракети над Україною.

Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

За його словами, системи ППО на кордоні з Україною покриють лише відносно невелику територію, тому для захисту від російських ракет доведеться застосовувати бойову авіацію.

“Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією”, – зазначив Брекельманс.

Нідерландський міністр стверджує, що запобігання такій ескалації буде “на користь Україні”.

“Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення”, – резюмував він.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща має законне право збивати російські ракети, але тільки якщо вони становлять загрозу для українських атомних електростанцій.

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