Країни ОДКБ почали виводити своїх військових з Казахстану (фото, відео)

Попередньо, на виведення "миротворців" знадобиться 10 днів.

Військові Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яких перекинули країни 6 січня для придушення протестів в Казахстані, 13 січня розпочали виведення сил і передавання важливих об'єктів, місцевим правоохоронним органам.

Про це інформують "Казинформ", "SputnikKZ" та "Хабар 24"".

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Як зазначається, у зв'язку з тим, що військові повертаються до своїх країн, в Алмати влаштували церемонію. Своєю чергою, генеральний секретар ОДКБ Станіслав Зась на заході заявив, що ситуація в Казахстані стабілізувалася, а "миротворча операція" показала, що потенціал ОДКБ є "високоефективним" та "реально дієвим".

Зась також розповів, що під час операції ОДКБ літаки РФ перекинули до Казахстану понад 2 тис. миротворців та 250 одиниць техніки. За його словами, ті військові, які найбільше відзначилися, отримають нагороди. Очікується, що виведення "миротворців" відбуватиметься протягом 10 днів.

Миротворча операція на території Казахстану стала першим реальним застосуванням колективних сил ОДКБ.

Нагадаємо, на початку 2022 року декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на скраплений газ.

Президент Казахстану також запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць ОДКБ почали прибувати миротворчі сили. Найбільше військових прибуло з Росії.

7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Того ж дня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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