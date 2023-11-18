Країни ОПЕК+ розглянуть можливість нового скорочення видобутку нафти

Нафта марки Brent з максимуму 2023 року у вересні близько $98 подешевшала до $79 за барель.

Країни ОПЕК+ планують у листопаді розглянути чергову можливість скорочення видобутку нафти через падіння світових цін.

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Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в ОПЕК+.

"ОПЕК+ має намір розглянути питання про необхідність додаткових скорочень постачань нафти на зустрічі групи пізніше цього місяця", - йдеться у повідомленні.

Джерело видання повідомило, що існуючих обмежень недостатньо, тому організація, ймовірно, розгляне можливість їх розширення. Інші джерела видання повідомляють, що організація збирається обговорювати більш масштабне скорочення видобутку нафти.

Країни ОПЕК+ почали розглядати можливість скорочення видобутку нафти через те, що з кінця вересня ціни впали майже на 20%.

"Нафта марки Brent з максимуму 2023 року у вересні близько $98 подешевшала до $79 за барель. Занепокоєння щодо попиту і можливого надлишку наступного року тиснуло на ціни, попри підтримку з боку скорочення видобутку ОПЕК+ і конфлікту на Близькому Сході", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська нафтова компанія "Лукойл" скористалася лазівкою в санкціях ЄС, щоб заробити у Болгарії майже один мільярд євро.

Крім того, ми раніше інформували, що США покарають Росію за продаж нафти вище дозволеної стелі.

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