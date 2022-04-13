Країни світу виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін на енергоресурси - Байден

Країни світу виділять 60 млн барелів нафти для зниження цін на енергоресурси - Байден

Байден санкціонував виділення зі стратегічного нафтового резерву 1 млн барелів.

30 країн виділять 60 млн барелів нафти із власних резервів, щоб протистояти підвищенню цін на енергоресурси, яке здійснила Російська Федерація.

Про це інформує американський президент Джо Байден у сервісі мікроблогів Twitter.

"Вторгнення Путіна в Україну призвело до підвищення цін на газ та харчові продукти в усьому світі. 70% зростання у березні було спричинене путінським нарощуванням цін", - зауважив Байден.

Тому Байден докладе зусиль, щоб знизити їх і розв’язати цю проблему.

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"Щоб допомогти впоратися з путінським нарощуванням цін, я санкціонував виділення з нашого стратегічного нафтового резерву 1 млн барелів на день протягом наступних шести місяців, і понад 30 країн погодилися виділити ще 60 млн барелів", - сказав Байден.

Він додав, що спільні дії країн з залучення резервів допомогли зупинити зростання цін, а також сприяють їх зниженню.

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