Країни ЄС домовилися скасувати візовий режим для українців, які рятуються від війни

Країни Європейського Союзу погодилися надати українцям, які рятуються від війни, негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи один рік.

Країни Європейського Союзу погодилися надати українцям, які рятуються від війни, негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи один рік. Цей термін може бути продовжено у разі потреби.

Раніше для українців діяло правило 90 днів, однак у четвер, 3 березня, було ухвалено рішення застосувати маловикористовуваний захід, відомий як Директива про тимчасовий захист, щодо всіх українців, які хочуть приїхати до країни ЄС. Це означає, що будь-який громадянин України може перебувати в межах ЄС чи Шенгенської зони протягом року без необхідності звертатися за візою чи подавати заяву про надання притулку, повідомляє The Local.

Протягом цього часу їм дозволено працювати, а діти зможуть отримати доступ до освіти. Статус застосовується відразу і поширюється як на українців, що вже прибули, так і на тих, хто приїде найближчими днями або тижнями.