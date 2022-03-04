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Країни ЄС домовилися скасувати візовий режим для українців, які рятуються від війни

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Країни ЄС домовилися скасувати візовий режим для українців, які рятуються від війни

Євросоюз / Associated Press

Країни Європейського Союзу погодилися надати українцям, які рятуються від війни, негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи один рік.

Країни Європейського Союзу погодилися надати українцям, які рятуються від війни, негайний дозвіл на перебування у їхніх країнах без візи один рік. Цей термін може бути продовжено у разі потреби.

Раніше для українців діяло правило 90 днів, однак у четвер, 3 березня, було ухвалено рішення застосувати маловикористовуваний захід, відомий як Директива про тимчасовий захист, щодо всіх українців, які хочуть приїхати до країни ЄС. Це означає, що будь-який громадянин України може перебувати в межах ЄС чи Шенгенської зони протягом року без необхідності звертатися за візою чи подавати заяву про надання притулку, повідомляє The Local.

Протягом цього часу їм дозволено працювати, а діти зможуть отримати доступ до освіти. Статус застосовується відразу і поширюється як на українців, що вже прибули, так і на тих, хто приїде найближчими днями або тижнями.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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