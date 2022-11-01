Країни ЄС готові постачати Україні електроенергію: єврокомісарка розповіла деталі

Очевидні країни, які могли б продавати електроенергію Україні, це найближчі сусіди держави.

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що країни ЄС готові постачати Україні електроенергію у разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії.

Про це Сімсон розповіла в інтерв'ю "УНІАН".

За її словами, наразі триває робота над збільшенням лімітів потужностей.

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"У нас є необхідні передумови для того, щоб ЄС постачав електроенергію до України. Перший крок був зроблений ще в березні, коли ми за два тижні синхронізували українську енергомережу з мережею континентальної Європи, в чому багато хто сумнівався", ­– нагадала єврокомісарка.

Вона зауважила, що електроенергія може постачатися в обох напрямках. Тобто Україна може як експортувати електроенергію до Євросоюзу, так і імпортувати її звідти. Сімсон повідомила, що очевидні країни, які могли б продавати електроенергію Україні, це найближчі сусіди держави.

"Обсяги, які вони можуть надати, обмежені потужностями для торгівлі, узгодженими в рамках Європейської енергомережі ENTSO-E. Ми продовжуємо дуже тісно співпрацювати з ними, щоби збільшувати цей ліміт", – поінформувала єврокомісарка з питань енергетики.

Нагадаємо, Росія вже не приховує своїх атак на енергетичну інфраструктуру України. Так, 31 жовтня після чергового масованого обстрілу Міноборони РФ визнало, що знову завдало ударів по енергетичних об'єктах України.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що енергосистема України – ціль для Росії. Точні її плани не відомі, проте за характером останніх атак вже всі зрозуміли, що зима буде надважкою.

Проте допомогти Україні готовий ЄС. Так, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що в усьому Євросоюзі працюють з операторами енергосистем щодо постачання Україні необхідного обладнання і матеріалів.

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