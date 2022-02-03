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Країни ЄС готують спільну відповідь на лист Росії щодо їхніх "гарантій безпеки"

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Країни ЄС готують спільну відповідь на лист Росії щодо їхніх "гарантій безпеки"

Associated Press

Очільниця Європейської комісії закликала Росію повернутися на шлях "миру та діалогу"

Країни Європейського союзу працює над спільною відповіддю на лист, який отримали від Росії, у якому йшлося юридично надати РФ "гарантії безпеки".

Про це заявила у четвер очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під чач візиту в Гельсінкі, пише Reuters.

"Ми працюємо над координацією відповіді...Ми об'єднані в Європейському союзі, і тому зрозуміло, що відповідь буде відображати цю єдність", - сказала фон дер Ляєн.

Під час зустрічі з Урсулою фон дер Лаєн прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін наголосила, що Росія повинна відвести свої війська та техніку від українських кордонів. "Передусім, Росія повинна піти на деескалацію", – заявила вона.

Також Фон дер Ляєн закликала Росію повернутися на шлях "миру та діалогу" та пригрозила подальшими санкціями у разі нападу на Україну. "У разі подальшої військової агресії проти України будуть фінансово-економічні санкції з нашого боку... Сподіваємося, що в цьому не буде необхідності", - сказала вона.

Нагадаємо, що іспанська газета El País опублікувала повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні так званих "гарантій безпеки". Так, Альянс виклав свою відповідь на чотирьох сторінках, а офіційний Вашингтон - на п'яти.  

У Держдепі відреагували на злив письмової відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" РФ, зауваживши, що не побачили ознак, які вказували б на несправжність оприлюдненої іспанською газетою письмової відповіді на пропозиції Росії.

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