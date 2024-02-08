Країни ЄС готуються до можливого переобрання Трампа та оцінюють ризики – Bloomberg

До виборів президента США ще багато місяців, однак найбільш імовірний кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп уже має вагомий вплив на політику США в питанні підтримки України. Європейський Союз працює над формальною оцінкою того, як виглядатиме президентство Дональда Трампа, і планує, як реагувати на будь-які торговельні заходи впливу, які вдарять по блоку, якщо він раптом переможе на виборах у США.

Про це пише видання Bloomberg.

За словами джерела видання, стиль колишнього президента стає дедалі агресивнішим, і серед держав-членів блоку є розуміння, що інший термін призведе до примусових дій, таких як мита, спрямовані на ЄС. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, додав, що країни ЄС повинні підготуватися до цієї перспективи.вбивство з приміткою нещасний випадок).

Команда Трампа планує потенційну низку дій проти ЄС, які можуть включати широкі мінімальні 10% тарифи, а також можливі контрзаходи проти європейських податків на цифрові послуги.

Минулого разу Трамп похитнув основи трансатлантичних відносин, коли атакував Світову організацію торгівлі, поставив під сумнів європейські гарантії безпеки та назвав Брюссель "пекельною дірою".

Крім того, за президентства Дональда Трампа США запровадили тарифи на сталь і алюміній з ЄС, посилаючись на міркування національної безпеки. Євросоюз відповів власними контрзаходами і в 2021 році досяг тимчасового перемир'я з Байденом.

Але ЄС стверджує, що поточна ситуація досі несправедлива, наголошуючи, що експортери союзу сплачують щороку понад 350 мільйонів доларів мита. Країни-члени ЄС, однак, неохоче реагують на пропозицію відновлення мит на американські товари через побоювання, що це може підвищити шанси Трампа на виборах.

Щоб уникнути трансатлантичних антагонізмів першого терміну Трампа, деякі європейські чиновники вживають обережних кроків. Високопосадовці, включаючи міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок, уже почали звертатися до республіканців. У вересні вона відвідала Техас і Вашингтон, щоб зустрітися з кількома прихильниками Трампа.

Європа повинна бути готова працювати з Трампом, якщо він переможе, сказала вона Bloomberg минулого року, і було б наївно не готуватися до такого результату.

Хоча риторика Байдена може бути більш примирливою, ніж риторика Трампа, а його зближення з ЄС щодо України допомогло відновити трансатлантичні відносини, офіційні особи ЄС усвідомлюють, що його торговельна політика все ще має багато спільного з підходом його попередника - "Америка передусім".

На сполох б'ють і керівники підприємств. Генеральний директор Deutsche Boerse AG Теодор Веймер у коментарі щодо можливого повернення Трампа заявив, що Європа може сподіватися лише на те, що законодавча система США має "сильну систему стримувань та противаг".

Раніше журналісти Financial Times писали, що Дональд Трамп не стане вчергове президентом США.

Експерти видання припустили, що навіть якщо Трамп подолає нещодавні юридичні перепони у декількох штатах, його кампанія проти Джо Байдена ознаменує найгірші президентські вибори в історії США.

На думку журналістів видання, Трампа засудять принаймні в одному з чотирьох судових процесів перед виборами, та, ймовірно, він намагатиметься представити це як політичне переслідування з боку Байдена.

Незважаючи на переживання американського суспільства про неспромогу чинного президента надалі керувати державою через його старіння, він, найімовірніше, пройде на другий термін — радше тому, що більшість прагне зректися Трампа.

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