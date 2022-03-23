Країни ЄС хочуть разом закуповувати газ, щоб позбутись залежності від РФ

Мета Євросоюзу – скоротити залежність від російського газу.
Наприкінці цього тижня країни Євросоюзу планують прийняти спільне рішення, щоб закуповувати природний газ, у тому числі зріджений (ЗПГ), та водень для заповнення газових підземних сховищ. Євросоюз планує позбутися залежності від російського газу.
Про це пише видання DW.
"Напередодні наступної зими держави-члени та Єврокомісія негайно почнуть роботу над спільними закупівлями газу, ЗПГ та водню", - йдеться у проекті декларації саміту, який є у розпорядженні агентства.
Очікується, що 23 березня Єврокомісія запропонує конкретні вимоги щодо заповнення газових сховищ у ЄС: щороку до листопада вони мають заповнюватися на 90 відсотків.
Зараз підземні сховища газу Європи в середньому заповнені лише на 26 відсотків.
Нагадаємо, очільниця Європарламенту наголосила, що ЄС має досягти нульової залежності від Росії.
Читайте також: