Країни ЄС отримають близько 215 млн доз вакцини Pfizer у першому кварталі 2022 року: деталі

Європейська комісія погодила також із компанією Moderna постачання додаткових доз.
Європейська комісія домовилася з компаніями BioNtech та Pfizer прискорити постачання їх мРНК-вакцини до держав-членів ЄС у найближчі тижні.
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
"У першому кварталі 2022 року Pfizer-BioNtech поставить додаткові 20 млн доз вакцини (5 млн — у січні, 5 млн — у лютому та 10 млн — у березні — ред.). Це крім вже запланованих 195 млн доз від Pfizer-BioNtech. В результаті в першому кварталі буде поставлено 215 млн доз", — йдеться в повідомленні
ЄК погодила також із компанією Moderna постачання додаткових доз у першому кварталі 2022 року.
Це буде особливо корисним для держав-членів, які мають гостру потребу в додаткових дозах вакцини.
Зважаючи на погіршення епідеміологічної ситуації в ЄС в останні місяці, серед пріоритетів ЄС у галузі охорони здоров'я залишаються повна вакцинація та бустерна ревакцинація. Враховуючи очікуване швидке зростання випадків зараження через "Омікрон"-штам, це як ніколи більш актуально.
ЄК та держави ЄС також активували замовлення понад 200 млн доз у рамках третього контракту з Pfizer-BioNtech. Це замовлення поширюється на вакцини, адаптовані до "Омікрон"-штаму, якщо вони будуть випущені. Постачання цих понад 200 млн доз очікуються з другого кварталу 2022 року.
Вони доповнюють 450 млн доз запланованих на 2022 рік у рамках вже підписаної угоди. Таким чином, загальний обсяг постачання вакцини Pfizer-BioNtech Євросоюзу в 2022 році буде доведено до 650 млн доз.
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