Країни ЄС побоюються помсти РФ та кібератак після конфіскації її активів – Politico

Чим більше країн розглядають можливість конфіскації заморожених російських активів для фінансування відновлення України, тим складнішою стає ситуація. Протягом місяців чиновники Європейського Союзу шукають шляхи використання російських активів на суму близько 200 мільярдів євро, які ЄС заморозив після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, але це постійно створює нові проблеми.

Про це пише Politico.

За словами чиновників, які беруть участь у переговорах, G7 розглядає пропозицію використати ці активи як заставу для банківських кредитів, які можуть профінансувати відновлення України. Ці кошти мають бути конфісковані, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації після закінчення війни.

Бельгійський консервативний депутат Європарламенту Йохан Ван Овертвельдт заявив, що це чинитиме тиск на главу Кремля Владіміра Путіна, щоб він припинив війну і сів за стіл переговорів.

"Якщо ви візьмете ці 200 мільярдів євро загалом, то де для нього (Путіна - ред.) стимул сісти за стіл мирних переговорів?", - каже Овертвельд.

Ці пропозиції з'явилися на тлі зростання занепокоєння щодо помсти Москви за конфіскацію її заморожених активів - включаючи потенційні кібератаки на західні країни.

Кілька європейських чиновників попередили, що це може спровокувати зворотну реакцію проти європейських активів у Росії. Це на додаток до побоювань щодо загрози погіршення репутації єврозони та зменшення її привабливості для інвесторів.

"Ми входимо в незвідані води. Будь-хто був би стурбований потенційними наслідками конфіскації активів", - сказав дипломат ЄС.

У Європі побоюються, що Москва може помститися, подавши шквал апеляцій проти Euroclear — бельгійського фінансового депозитарію, який зберігає переважну більшість російських резервів у Європі.

За словами бельгійського чиновника, обізнаного з перебігом судових процесів, російські компанії вже подали 94 позови в РФ з вимогою повернути кошти компанії Euroclear, яка працює за бельгійським законодавством, після того, як їхні інвестиції та прибутки в Європі були заморожені.

"Позивачі ініціювали судовий розгляд з метою отримати доступ до активів, заблокованих у Euroclear", - йдеться в заяві бельгійського клірингового центру.

Euroclear додав, що, ймовірно, програє судові справи в Росії, оскільки країна "не визнає міжнародні санкції". Це посилює побоювання, що повна конфіскація може призвести до того, що західні активи в Росії стануть об'єктом відплати.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив у грудні минулого року, що Росія відповість на конфіскацію своїх активів. Не вдаючись у подробиці, він припустив, що те ж саме може статися із західними активами в РФ.

Бельгійський чиновник, який говорив на умовах анонімності, попередив, що Кремль може відповісти, націлившись на заморожені активи в Росії, за які несе відповідальність Euroclear.

Дипломат ЄС застеріг, що РФ може також посилити кібератаки на західні фінансові установи, намагаючись повернути свої гроші. Вони вказали на нещодавні сплески російських онлайн-кампаній, таких як активність Москви у Фінляндії після висилки дипломатів РФ із Гельсінкі.

Керівник компанії з кібербезпеки висловив занепокоєння, що конфіскація активів може призвести до того, що Москва отримає можливість перенаправляти великі фінансові транзакції на російські рахунки.

Нагадаємо, 29 січня посли ЄС погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із замороженими активами РФ.

Зазначимо, 1 лютого лідери Європейського Союзу досягли угоди про надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро після того, як деякі лідери переконали єдиного противника, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, скасувати своє вето.

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