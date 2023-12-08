Країни ЄС продовжують щомісяця імпортувати російський скраплений газ: яка загальна сума

На відміну від США, ЄС досі не запровадив жодних санкцій на імпорт скрапленого газу з РФ.

Європейський Союз як майданчик становить 50% російського експорту ЗПГ (зріджений природний газ). Щомісяця росіянам відправляють понад 1 мільярд доларів.

Про це пише Нigh North News.

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Аналітики підкреслюють, що у Росії спостерігалося зростання доходів від експорту ЗПГ, особливо тому, що він, як і раніше, не підпадає під санкції ЄС. З грудня 2022 року по жовтень 2023 року половину російського експорту ЗПГ на загальну суму 8,3 млрд євро було направлено на ринок Європейського Союзу.

Ключовими гравцями залишаються Бельгія, Іспанія та Франція – вони складають 88% імпорту російського ЗПГ до ЄС за останні 10 місяців.

Порти ЄС приймають понад 200 партій газу із російського заводу "Ямал ЗПГ" на рік. Обсяг імпортованого ЗПГ зараз настільки значний, що перевершив інші види російського викопного палива.

"ЗПГ був основним видом викопного палива, яке закуповується ЄС у Росії в січні-листопаді 2023 року", – підкреслюють у звіті.

Увесь скраплений газ виробляється на заводі Ямал, що розташований в російській Арктиці. Завдяки другому проєкту "Арктик ЗПГ 2", запуск якого заплановано на найближчі тижні, імпорт ЄС може ще більше збільшитись у 2024 році.

Раніше Національне агентство України з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до переліку міжнародних спонсорів війни. Річ у тім, що компанія сприяє експорту російського скрапленого природного газу (СПГ), фінансуючи війну Росії проти України.

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