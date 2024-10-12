Країни ЄС стурбовані можливістю “любовного трикутника” з Трампом та Путіним

Уряди європейських країн розробляють плани на випадок, якщо вони будуть змушені вступити в “menage a trois” (“любовний трикутник”) з Дональдом Трампом, який може перемогти на виборах президента США, і президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це у суботу, 12 жовтня, пише видання The Telegraph.

“Дуже неприємно думати, що Захід буде в парі з Путіним, якщо Трамп стане президентом. Якщо він повернеться [на посаду президента США], продажі попкорну в Москві та Пекіні зростуть. Все, що їм залишається робити, — це сидіти без діла і спостерігати, як Захід розриває себе на частини через внутрішні розбіжності” — цитує видання неназване європейське дипломатичне джерело.

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У виданні зазначили, що перед європейськими лідерами постало питання, чи зможуть вони забезпечити постачання зброї для України, якщо Трамп вирішить припинити військову допомогу від США.

The Telegraph нагадує, що Трамп неодноразово заявляв, що міг би покласти край війні в Україні, досягнувши угоди між Києвом і Москвою.

“Це викликало побоювання серед європейських урядів, що він [Трамп] може змусити Україну поступитися територією Росії в обмін на припинення вогню”, - йдеться у публікації.

Ще одним побоюванням європейських політиків є те, що дані західної розвідки можуть потрапити до Кремля через Трампа, який може стати “джерелом” для Путіна.

Побоювання щодо безпеки Європи ще більше загострилися після того, як Трамп погрозив дозволити Росії атакувати європейських союзників по НАТО, які не досягли планових витрат для підтримки обороноспроможності Альянсу.

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Нагадаємо, 2020 року під час пандемії коронавірусу експрезидент США Дональд Трамп таємно надсилав російському диктаторові Володимиру Путіну "дефіцитні" тести на COVID-19 для особистого використання.

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