Країни Балтії готуються до масової евакуації — Reuters

Добровольці, які беруть участь у евакуації під час навчань на випадок військового конфлікту, сидять на стільцях та ліжках в евакуаційному центрі, створеному у легкоатлетичній залі у Каунасі, Литва. / © Reuters

Естонія, Латвія та Литва розробляють масштабні плани евакуації цивільного населення на випадок можливої агресії Росії. Йдеться про сценарії, які передбачають переміщення сотень тисяч людей у разі вторгнення чи навіть нарощування російської військової присутності біля їхніх кордонів. Такі кроки стали реакцією на різке збільшення військових витрат Росії після початку повномасштабної війни проти України 2022 року.

Про це пише видання Reuters.

Занепокоєння через агресію РФ

Країни Балтії вже неодноразово попереджали партнерів по НАТО про зростання загрози з боку Москви. Вони фіксують не лише провокації російських винищувачів та безпілотників, а й кібератаки та дезінформаційні кампанії.

Хоча Росія офіційно заявляє, що не має наміру нападати на НАТО, у Вільнюсі, Ризі та Таллінні розуміють: після 2022 року такі запевнення нічого не варті.

“Загрози можуть бути різними — від прямого військового вторгнення до диверсій чи провокацій”, — зазначив Ренатас Пожела, керівник литовської пожежно-рятувальної служби, яка бере участь у плануванні цивільної оборони.

Які сценарії розглядаються

За словами Пожели, один із найсерйозніших сценаріїв передбачає “зосередження потужного російського угруповання вздовж кордонів Прибалтики з метою захоплення територій за кілька днів або тиждень”.

Інші можливі загрози — саботаж транспортної інфраструктури, хвиля фейкових новин, заворушення серед російськомовних меншин або штучна міграційна криза.

Під час навчань у Литві цього тижня евакуювали лише сотню людей із Вільнюса, але влада готується до значно більших масштабів — до 400 тисяч осіб у зоні до 40 км від кордонів Росії та Білорусі.

Як виглядатиме евакуація

У містах створюють пункти збору, запаси води, матраців і медикаментів, визначають маршрути руху транспорту. У Каунасі, наприклад, планують розмістити 300 тисяч осіб у школах, церквах та спортивних аренах.

Тих, хто залишатиме небезпечні райони на власних авто, направлятимуть другорядними дорогами, аби звільнити основні траси для військових колон.

“Ми готові. І це головне. Ми виконуємо свою домашню роботу”, — заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

Евакуація за межі Балтії поки не планується

Попри близькість до Польщі, жодна з країн Балтії не розробляє сценаріїв виїзду цивільних за кордон.

Причина — стратегічна вразливість Сувалкського коридору, вузької ділянки, яка з’єднує Балтію з рештою Європи.

В Естонії планують тимчасово переселити до 10% населення, переважно мешканців прикордонних районів. У Латвії ж прогнозують, що до третини громадян можуть тимчасово залишити свої домівки у разі реальної загрози.

“Ми не хочемо сіяти паніку, але мусимо бути готовими до всього”, — підсумував Івар Май, радник естонського рятувального департаменту.

Нагадаємо, естонські прикордонники тимчасово закрили пункт пропуску “Саатсе” на кордоні з Росією через підвищену активність російських військових поблизу прикордонної території.