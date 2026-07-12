Країни Балтії влаштували Росії спільний демарш: що сталося

Кремль / © Associated Press

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Тимчасові повірені у справах посольств Латвії, Естонії та Литви в Москві здійснили спільний демарш у Міністерстві закордонних справ Росії.

Про це йдеться у спільній заяві дипломатів.

У документі зазначається, що представники трьох країн рішуче відкинули публічні заяви заступника міністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна, зроблені 4 липня 2026 року, назвавши їх неправдивими.

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Дипломати вкотре наголосили, що Латвія, Естонія та Литва не відкривали свій повітряний простір для здійснення будь-яких атак по території Росії.

У заяві підкреслюється, що, незважаючи на неодноразові офіційні роз’яснення трьох балтійських держав на різних рівнях, російська сторона продовжує поширювати неправдиву інформацію та сприяє подальшому загостренню ситуації.

«Країни Балтії відкидають заяви Росії як абсолютно необґрунтовані. Вторгнення дронів у повітряний простір країн Балтії є результатом повномасштабної війни Росії в агресії проти України», — наголошується у спільній заяві.

Раніше повідомлялося, що МЗС Литви виступило із жорсткою заявою після нових атак РФ по українських містах.

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Ми раніше інформували, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс не виключає ймовірності ескалації з боку Росії проти країн НАТО, проте вважає, що наразі Москва не має ресурсів для повномасштабного нападу на Альянс.

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