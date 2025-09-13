ТСН у соціальних мережах

Країни-члени НАТО розпочали масштабні навчання Grand Eagle 2025: що відомо

Союзники НАТО відпрацьовують перекидання військ і техніки.

Навчання

Навчання / © Associated Press

Країни-члени НАТО розпочали масштабні навчання Grand Eagle 2025, під час яких військові відпрацьовують доставку та розгортання підрозділів і техніки в Литві.

Про це повідомило Об’єднане командування сил союзників у Брунссумі (Нідерланди).

«У межах масштабніших маневрів Quadriga 2025 сили НАТО відпрацьовують швидке перекидання військ і техніки до Литви — швидко, упевнено і скоординовано», — ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що міжнародні навчання Grand Eagle 2025 спрямовані на підвищення готовності союзників НАТО до спільних дій і зміцнення східного флангу альянсу. Командування поки не повідомляє точних термінів проведення і кількості задіяних сил та техніки. На карті навчань видно, що участь беруть підрозділи Німеччини, Польщі, Литви та Фінляндії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 12 вересня, в Білорусі стартували стратегічні навчання «Захід-2025», під час яких білоруські та російські війська відпрацьовують дії щодо «відбиття можливої агресії» та підвищення взаємодії.

