Країни НАТО відмовилися підтримати блокаду Ормузької протоки Трампом — Reuters

Ормузька протока

Союзники США по НАТО відмовилися приєднуватися до ініційованої президентом Дональдом Трампом морської блокади іранських портів у районі Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, такі ключові країни, як Велика Британія та Франція, не підтримали військову участь у цій операції. Вони наголосили, що пріоритетом є не ескалація конфлікту, а відновлення безпечного судноплавства у стратегічному регіоні.

Британський прем’єр Кір Стармер заявив, що Лондон не планує втягуватися у війну та зосередиться на заходах із розмінування і забезпечення проходу суден.

Європейські країни також виступають за створення багатосторонньої місії після припинення бойових дій. Франція, зокрема, планує організувати міжнародну конференцію за участі близько 30 держав для координації дій щодо безпеки судноплавства.

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що будь-яке залучення Альянсу потребує одностайної підтримки всіх 32 членів, якої наразі немає.

Рішення союзників відмовитися від участі у блокаді стало ударом по спробах США сформувати широку коаліцію на тлі конфлікту з Іраном, який триває вже кілька тижнів після провалу дипломатичних переговорів.

Ормузька протока є ключовою артерією світової торгівлі енергоносіями — через неї проходить близько 20% глобальних поставок нафти.

Що відомо про загострення навколо Ормузької протоки

Президент США Трамп також заявив про перевірку суден і операцію проти мін після переговорів з Іраном.

Тим часом український експерт Ігор Семиволос каже, що після провалу переговорів в Ісламабаді у Трампа немає «хороших» варіантів щодо Ірану.

Додамо, що до складу американської делегації під час переговорів увійшли спеціальний посланець Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Днями президент Франції Емманюель Макрон звернувся до президента Ірану із закликом забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці.