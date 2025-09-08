Країни ОПЕК+ домовилися збільшити видобуток нафти

ОПЕК / © Reuters

Країни ОПЕК+ погодили з жовтня збільшення видобутку нафти на 137 тисяч барелів на добу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, під час онлайн-зустрічі у неділю вісім держав-членів картелю підтримали відповідне рішення.

Водночас ОПЕК+ залишає за собою право прискорити, призупинити або повністю скасувати підвищення на наступних засіданнях. Найближча зустріч країн-учасниць призначена на 5 жовтня.

Збільшення видобутку відбувається на тлі прагнення Саудівської Аравії покарати Казахстан за перевищення квот на виробництво. У той же час Об’єднані Арабські Емірати вже завершили розширення власних потужностей для нафтовидобутку.

Раніше повідомлялося, що країни Європейського союзу знизили ліміт цін на російську нафту.

Ми раніше інформували, що Росія стрімко втрачає прибутки від експорту нафти і газу, які з початку року знизилися майже на 20%.