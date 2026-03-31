Patriot / © Міноборони України

Країни Перської затоки під час операції США та Ізраїлю проти Ірану майже повністю вичерпали запаси ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє Bloomberg.

Йдеться щонайменше про 2400 використаних ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували на озброєнні до початку війни.

Агентство зазначає, що значна частина арсеналу була витрачена за короткий час, що свідчить про високу інтенсивність атак і колосальне навантаження на системи протиповітряної оборони.

За офіційними даними країн регіону, від початку війни Іран випустив по них майже 1200 балістичних ракет і близько 4000 дронів-камікадзе «Шахед».

«Без активної підтримки США у більшості країн не залишилося б нічого, чим можна було б захиститися від іранських ракет», — зазначила старша наукова співробітниця Центру Стімсона Келлі Грієко.

На тлі стрімкого скорочення запасів дорогих перехоплювачів країни регіону дедалі частіше звертаються до альтернативних рішень. Зокрема, йдеться про використання дешевших боєприпасів типу JDAM.

Водночас ситуацію ускладнюють обмежені виробничі можливості. Компанія Lockheed Martin, яка виготовляє ракети PAC-3, наразі виробляє близько 650 одиниць на рік.

Раніше повідомлялося, що загострення конфлікту навколо Ірану може мати несподівані наслідки для глобальної економіки та геополітики.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану підривом ключових стратегічних об’єктів, якщо конфлікт не буде врегульовано найближчим часом.