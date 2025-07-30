Країни ЄС масово звертаються по кредити заради України: нова схема переозброєння

Європейський союз / © Associated Press

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Європейські країни масово звертаються по кредити до ЄС, щоб закупити зброю для України та посилити власну обороноздатність. На кону — десятки мільярдів євро, боргові зобов’язання і військова координація без США.

Про це пише видання Politico.

Ключові союзники Києва розглядають участь у новій кредитній програмі SAFE (Security Assistance Facility for Europe) на 150 мільярдів євро, ініційованій Єврокомісією. Як пише Politico, йдеться про закупівлю зброї як для потреб України, так і для поповнення арсеналів самих держав-членів.

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Програма стала частиною стратегії ReArm Europe, яка має зменшити залежність від США в умовах позиції президента Дональда Трампа, що відмовляється підтримувати Україну на тих самих умовах, як раніше.

Хто бере гроші й навіщо

Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина та Литва вже подали заявки. Інші країни — зокрема Латвія, Греція та знову ж таки Чехія висловили зацікавленість у отриманні кредитів

Формат спільних закупівель дозволяє країнам отримати знижені ціни та оперативніше постачати зброю до України. За даними видання, Франція також готується приєднатися до програми, тоді як Німеччина, Швеція та Нідерланди — швидше за все, ні. Водночас навіть ті, хто не бере кредитів, можуть зекономити, долучившись до колективних тендерів.

Фінансові умови та побоювання

Кредити пропонуються на 45 років, з можливістю авансу до 15% і під гарантії боргового рейтингу ЄС (AAA). Це дешевше, ніж більшість країн змогли б залучити самостійно. Проте у країнах з високим держборгом — як Італія чи Австрія — до участі ставляться обережно. Їх турбує, що нові запозичення можуть ускладнити вихід з-під санкцій ЄС за перевитрати бюджету.

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Попри це, Бельгія готується запросити від 7 до 11 мільярдів євро. Греція, за словами прем’єра Кіріакоса Міцотакіса, подає заявку на 1,2 мільярда.

Україна — не лише отримувач, а й учасник

Європейська комісія активно заохочує країни закуповувати зброю не тільки для України, а й в Україні. Це дозволить Києву масштабувати оборонне виробництво та глибше інтегруватися у європейський військово-промисловий простір.

“Закупівлі для України, за участі України і на території України можуть мати вирішальне значення для нашої колективної безпеки”, — йдеться у спільному листі єврокомісарів Андрюса Кубілюса та Валдіса Домбровскіса до держав-членів.

За словами Кубілюса, щонайменше 20 країн вже подали запити загальною сумою до 100 мільярдів євро. Остаточні цифри будуть відомі найближчим часом — і, за словами чиновників, у ЄС не мають наміру відмовляти нікому.

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Раніше повідомлялось, що Україна отримає 33 000 комплектів наведення зі штучним інтелектом у межах контракту з Пентагоном на суму 50 мільйонів доларів.