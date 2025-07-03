Країни ЄС таємно готуються до можливого скорочення американського контингенту

Американські військові / © Associated Press

Реклама

Європейські союзники по НАТО почали непублічну підготовку до того, як Альянс має реагувати на потенційне скорочення чисельності американських військ на континенті.

Про це повідомляє Euractiv.

Як зазначається, європейські союзники у НАТО переконані, що президент США Дональд Трамп скоротить кількість військ, дислокованих у Європі, яка наразі становить близько 80 тисяч, і перенаправить їх до Азії та Близького Сходу.

Реклама

Видання пише, що військові Альянсу обговорюють три ключові питання: скільки американських військових буде виведено, наскільки різким буде виведення і чи здатні європейські сили замінити виведені американські військові сили з континенту.

«Питання не в тому, чи буде виведення американських військ, а в тому, наскільки впорядковано це можна зробити, не ставлячи під загрозу існуючі оборонні плани Альянсу», — зазначив один з дипломатів НАТО.

Лише торік Альянс переглянув свої оборонні плани, які визначають його реакцію на будь-який потенційний напад. Однак ці плани значною мірою покладаються на американське озброєння, повітряні сили та десятки тисяч військовослужбовців США для реагування на будь-якого потенційного ворога.

Східний фланг НАТО особливо занепокоєний через можливе раптове виведення американських військ, яке, швидше за все, призведе до негайних запитів про підкріплення з боку інших членів Альянсу. Деякі з цих країн у приватному порядку закликають НАТО прискорити переговори щодо перегляду оборонних планів, щоб почати підготовку до можливого значного зменшення ролі США.

Реклама

Очікується, що виведення американських військ серйозно вплине на основні американські військові бази у Німеччині та Італії, пише видання.

Представники оборонних відомств у регіоні заявляють, що європейські сили можуть бути готові до бойових дій, але їм ще потрібно багато років, щоб замінити нинішні американські війська, особливо з урахуванням складних і дороговартісних можливостей, яких не мають європейські країни у повітряних силах, логістиці та супутникових системах.

Посол США в НАТО Метью Вітакер перед самітом НАТО у Гаазі заявив, що оцінка Пентагону щодо розгортання американських військ в Європі має бути «завершена до кінця літа або на початку осені». Він підкреслив, що будь-які зміни будуть здійснюватися «в тісній координації з союзниками по НАТО, щоб переконатися, що в оборонних можливостях немає прогалин у сфері безпеки», і що будь-які виведені американські підрозділи можуть бути замінені силами країн-членів Альянсу. Однак поки європейські союзники не отримали від американських урядовців жодної інформації про майбутній перегляд позиції Вашингтона, підтвердили кілька європейських дипломатів у НАТО.

Багатьох європейських фахівців з оборонного планування занепокоїла можлива поспішність рішень США без трансатлантичних консультацій. Їх не заспокоїли коментарі високопоставлених чиновників адміністрації Трампа, таких як держсекретар США Марко Рубіо, який на початку цього року пообіцяв європейським колегам, що «не буде ніяких сюрпризів».

Реклама

Нагадаємо, 24-25 червня у нідерландській Гаазі відбувся саміт НАТО. Головними темами стали оборонні витрати, підтримка України й оновлення стратегії стримування у відповідь на агресивні дії Росії.