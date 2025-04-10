ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
2 хв

Країни з "Коаліції охочих" готові відправити своїх військових до України: хто визначився

Серед таких держав — Велика Британія, Франція і країни Балтії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Країни з "Коаліції охочих" готові відправити своїх військових до України: хто визначився

Коаліція охочих / © Associated Press

На тлі обговорювання розгортання військ в Україні деякі держави з «Коаліції охочих» готові відправити своїх військових, а саме йдеться про близько 6 країн. 10 квітня для обговорення, зокрема і цього питання зустрілися міністри оборони.

Про це повідомляє AFP.

Дискусії в «Коаліції охочих», що об’єднала близько 30 країн, очолюють Велика Британія і Франція. Вони прагнуть підтримати мирну угоду, яку зможе укласти Дональд Трамп.

«Наше планування є реальним і ґрунтовним. Наші плани добре розроблені», — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Попри заяви про досягнутий на декількох раундах переговорів прогрес, все ще існує невизначеність щодо цілей можливого розгортання, а також того, чи буде воно підкріплене США.

«Яка потенційна місія, яка мета? Що ми будемо робити в різних сценаріях, наприклад, якщо відбудеться ескалація з Росією?» — запитав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Як йдеться у повідомленні, головною проблемою для європейських союзників є те, що вони «здебільшого перебувають у невіданні» щодо зусиль США і Росії, спрямованих на припинення бойових дій.

Зазначимо, в Європі вважають, що хоча б один лідер має підтримувати контакт із Росією. Таке рішення ухвалила «Коаліція охочих».

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie