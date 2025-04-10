Країни з "Коаліції охочих" готові відправити своїх військових до України: хто визначився

Коаліція охочих / © Associated Press

Реклама

На тлі обговорювання розгортання військ в Україні деякі держави з «Коаліції охочих» готові відправити своїх військових, а саме йдеться про близько 6 країн. 10 квітня для обговорення, зокрема і цього питання зустрілися міністри оборони.

Про це повідомляє AFP.

Дискусії в «Коаліції охочих», що об’єднала близько 30 країн, очолюють Велика Британія і Франція. Вони прагнуть підтримати мирну угоду, яку зможе укласти Дональд Трамп.

Реклама

«Наше планування є реальним і ґрунтовним. Наші плани добре розроблені», — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Попри заяви про досягнутий на декількох раундах переговорів прогрес, все ще існує невизначеність щодо цілей можливого розгортання, а також того, чи буде воно підкріплене США.

«Яка потенційна місія, яка мета? Що ми будемо робити в різних сценаріях, наприклад, якщо відбудеться ескалація з Росією?» — запитав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Як йдеться у повідомленні, головною проблемою для європейських союзників є те, що вони «здебільшого перебувають у невіданні» щодо зусиль США і Росії, спрямованих на припинення бойових дій.

Зазначимо, в Європі вважають, що хоча б один лідер має підтримувати контакт із Росією. Таке рішення ухвалила «Коаліція охочих».

Читайте також