Кредитний апокаліпсис у РФ: найбільші банки стрімко летять у фінансову прірву

Найбільші банки Росії «Сбер» та «ВТБ» / © ТСН

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Найбільші банки Росії — «Сбер» та «ВТБ» — зіткнулися з різким погіршенням якості кредитного портфеля та стрімким зростанням проблемних боргів. Експерти попереджають про масову реструктуризацію позик, падіння прибутків та серйозні ризики для фінансового сектору агресора.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Проблеми банку «Сбер»

Російський «Сбер» у фінансовій звітності за перше півріччя 2026 року зафіксував помітне погіршення якості свого кредитного портфеля. Частка проблемних кредитів третьої стадії лише за один квартал збільшилася від 4,8% до 5,5%. З огляду на загальний кредитний портфель у 658,7 млрд дол., це становить приблизно 36,3 млрд дол. проблемної заборгованості.

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Водночас резерви під можливі кредитні втрати зросли на 8,6%, дефолтні кредити у сфері проєктного фінансування — на 27,9%, а в корпоративному сегменті — на 22,6%. Обсяг простроченої заборгованості зріс на 23,7%, тоді як у сегменті іпотеки — майже на 50%.

Голова правління «Сберу» Герман Греф визнав, що нині кредитний комітет банку більше зосереджений на реструктуризації наявних боргів, ніж на видаванні нових кредитів.

Водночас заступник голови правління Тарас Скворцов переглянув прогноз зростання ВВП Росії на 2026 рік, знизивши його до 0-0,5%, а також попередив про ймовірне підвищення податків 2027 року.

У банку також зазначають, що ризики зростають серед компаній електронної комерції, насамперед довкола маркетплейсу Wildberries, клієнти якого дедалі частіше звертаються із проханнями про реструктуризацію боргів.

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Проблеми у банку «ВТБ»

Подібна ситуація спостерігається і у «ВТБ». Другий за величиною держбанк Росії, який зберігає близько 8 трлн руб. депозитів населення, повідомив про скорочення 10% співробітників головного офісу.

За підсумками першого півріччя прибуток банку скоротився на 20%, а лише у другому кварталі падіння становило 34%. За цей же період банк майже на третину наростив резерви під проблемні кредити — до 66,5 млрд руб. Крім того, рентабельність капіталу знизилася від 20,5% до 13%, а показник достатності капіталу скоротився до 10,7% за мінімально допустимого рівня центробанку у 10%.

Труднощі «ВТБ» почали накопичуватися ще минулого року. За результатами 2025 року частка проблемних кредитів у його портфелі збільшилася майже у півтора рази — до 14,2%. Це приблизно на третину перевищує середній показник по банківській системі Росії. Водночас реальний масштаб втрат може бути ще більшим, адже значний обсяг кредитування припадав на підприємства, пов’язані з військовим виробництвом.

Акції «ВТБ» вже опустилися до історичних мінімумів на московській біржі, зокрема через занепокоєння інвесторів ризиками, пов’язаними зі стратегічним партнерством банку з Wildberries.

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У розвідці резюмували, що фінансові результати двох найбільших держбанків РФ демонструють спільну тенденцію: високі кредитні ставки, уповільнення економічного зростання та санкційний тиск дедалі сильніше позначаються на якості банківських активів. У відповідь фінустанови збільшують резерви, активніше проводять реструктуризацію боргів і скорочують витрати, що підвищує ризик нових дефолтів та подальшого скорочення у фінансовому секторі.

Нагадаємо, у Росії почався масовий крах бізнесу: «Сбербанк» зафіксував різке зростання добровільних ліквідацій компаній на тлі економічної стагнації та вичерпання держрезервів. Паралельно з цим впала реєстрація нового бізнесу, що призвело до першої повноцінної демографічної кризи в секторі. Найбільше постраждали торгівля, будівництво та промисловість, а додатковий тиск створюють зростання податкового навантаження та жорсткі фіскальні обмеження.

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