Кремль боїться своїх ветеранів, які повернулися з війни в Україні: які проблеми вони створюють в РФ

Американський інститут вивчення війни (ISW) повідомляє про зростаюче занепокоєння Кремля щодо довгострокових соціальних та політичних наслідків повернення російських ветеранів з війни в Україні.

У Росії перший заступник керівника адміністрації Путіна Сергій Кирієнко висловив серйозні побоювання щодо адаптації російських ветеранів до цивільного життя після війни в Україні.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією джерел російського видання Meduza, присутніх на зустрічі в липні 2024 року, Кирієнко зазначив, що багато російських ветеранів "погано адаптуються" після повернення з України, а колишні засуджені, які воювали, часто скоюють насильницькі злочини. Кремль побоюється, що збільшення кількості таких злочинів може викликати невдоволення та страх серед росіян.

Кирієнко підкреслив, що ситуація з поверненням ветеранів з України суттєво відрізняється від періодів після радянсько-афганської та Другої світової війн. На його думку, сучасне російське суспільство, яке бачить війну лише "по телевізору", не готове "зрозуміти і прийняти" ветеранів.

Особливе занепокоєння викликає можливість створення кримінальних угруповань розчарованими ветеранами. Проте, як зазначає Meduza, конкретних рішень для вирішення цих проблем Кирієнко не запропонував.

Аналітики ISW вважають, що кремлівські чиновники ще не повністю усвідомлюють масштаб ризику, який повернення ветеранів може становити для внутрішньої стабільності Росії. Це підтверджує оцінку ISW, що Кремль недостатньо врахував довгострокові соціальні наслідки свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Ситуація ускладнюється постійними міжетнічними та міжрелігійними конфліктами в Росії, а також наслідками збройного заколоту "групи Вагнера" в червні 2023 року, який продемонстрував, як швидко невдоволення серед військовослужбовців може перетворитися на пряму загрозу стабільності режиму.

Нагадаємо, у Ростові поліцейські побили "ветерана СВО", який повернувся з України, за автомобільний номер із написом "Вагнер 92" та надзюрили на його військовий квиток.

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