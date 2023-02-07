Кремль боїться впливу олігарха Пригожина: аналітики ISW знайшли нові докази

Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль боїться впливу бізнесмена, власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина. У Москві продовжують відмовляти так званому "кухареві Путіна" Вагнера в легітимності та владі в Росії.

Про це йдеться у свіжому звіті ISW.

Зазначаєть, у Кремлі для цього, зокрема використали позов Пригожина проти російського журналіста Олексія Венедиктова. Так, 6 лютого суд в Москві відмовився визнати бізнесмена власником і засновником ПВК "Вагнера" після повторного розгляду його позову проти Венедиктова.

До слова, Пригожин ще у червні 2021-го подав до суду на журналіста, аби спростувати заяву Венедиктова про те, що він є власником "вагнерівців". Суд визнав тоді інформацію недостовірною.

Втім, 19 січня нинішнього року олігарх спробував скасувати рішення суду. Мовляв, журналіс Венедиктов не брехав. Аналітики вважають, що зробив це для того, аби компенсувати зниження свого впливу після заміни "вагнерівців" навколо Бахмута на Донеччині підрозділами регулярної армії Росії.

"Це підтверджує, що зменшення залежності російської армії від сил Вагнера навколо Бахмута, ймовірно, зменшує вплив Пригожина в найближчому оточенні Кремля", - дійшли висновку в ISW.

Нагадаємо, Пригожин відзначився абсурдною заявою. Мовляв, готовий відступити від Бахмута, якщо президент Володимир Зеленський погодиться на "дуель в небі". Так, терорист хоче "повітряного бою" на літаку МіГ-29.

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