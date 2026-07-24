Кремль чекає на пропозиції від США, але обіцяє воювати "до кінця": нова заява Пєскова

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль очікує нових пропозицій від США щодо врегулювання розв’язаної Росією війни проти України, однак водночас дав зрозуміти, що Москва не має наміру припиняти бойові дії.

Таку заяву він зробив у п’ятницю, 24 липня, у коментарі кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Використовуючи російську пропагандистську риторику про так звану «спеціальну військову операцію», Пєсков фактично підтвердив намір Кремля й надалі вести агресивну війну проти України.

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«Ми продовжуємо нашу "спеціальну військову операцію", тобто продовжуємо досягати наших цілей військовими засобами. Так, це небажаний шлях, але за відсутності мирних перспектив ми будемо йти до кінця, до повної перемоги. А чекати на нові пропозиції будемо», — заявив Пєсков.

Водночас представник Кремля стверджував, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито прагне знайти компромісне рішення, але водночас повторив неправдиві російські твердження про те, що Україна нібито відмовилася від запропонованого варіанта мирного врегулювання, а європейські партнери буцімто «підбурюють» Київ до продовження війни.

«Американці не змогли вмовити українців, тому що вони не змогли переламати українців, підбурюваних європейцями», — заявив Пєсков, повторивши один із ключових пропагандистських наративів Кремля.

Крім того, речник Путіна заявив, що Росія готова розглядати нові дипломатичні ініціативи лише за умови, що вони відповідатимуть інтересам Москви, одночасно критикуючи продовження військової допомоги Україні з боку США.

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Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для досягнення мирної угоди щодо завершення війни потрібні «нові ідеї» та «нові пропозиції», які могли б бути прийнятними для обох сторін, оскільки попередні переговорні підходи зайшли у глухий кут.

Нагадаємо, 23 липня Марко Рубіо зустрівся з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим, після чого заявив про готовність Вашингтона допомогти завершити війну в Україні.

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