Кремль домагатиметься капітуляції України і не збирається змінювати умови закінчення війни - ISW

Умови припинення війни з Україною, що висуваються РФ, не змінювалися за весь час повномасштабного вторгнення і рівнозначні вимогі повної капітуляції української сторони.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадали, що президент України Володимир Зеленський повторив, що українська Конституція та законодавство забороняют проводити президентські та парламентські вибори під час воєнного стану.

Зеленський заявив, що українська влада зможе розглянути питання про скасування воєнного стану, коли "гаряча фаза" війни завершиться, і коли Україна займе "сильну позицію" з "сильною армією, сильним пакетом озброєнь, гарантіями безпеки".

Аналітики нагадують, що закон України "Про правовий режим воєнного стану", прийнятий у 2000 році, передбачає, що українська влада може припинити воєнний стан "за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності".

"Кремлівські чиновники, включно з Путіним, неодноразово використовували навмисне неправильне тлумачення українського законодавства та Конституції, щоб стверджувати, що Зеленський є нелегітимним президентом України після того, як Україна, дотримуючись закону та Конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану 2024 року".

Нагадаємо, що Путін намагається сформувати зовнішню політику новообраного президента США Дональда Трампа і домогтися чергового перезавантаження російсько-американських відносин на російських умовах.

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