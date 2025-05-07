Росіяни біля Кремля / © Associated Press

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Росія готує ідеологічне підґрунтя для виправдання майбутнього воєнного конфлікту із Заходом. Задля цього російські посадовці використовують міфи про роль СРСР у Другій світовій війні. Мета — сформувати державну ідеологію, яка охоплюватиме майбутні покоління.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на твердження російського керівництва про те, що військова і політична єдність проти спільного ворога «є єдиним шляхом Росії до сильного і переможного майбутнього».

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Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу не раз зіставляв поразку нацистської Німеччини у Другій світовій війні з повномасштабною війною РФ проти України. Окрім того, кремлівські посадовці звеличували «суворо централізовану структуру» державного комітету оборони Радянського Союзу, яка забезпечувала ефективну координацію і виконання наказів на фронті та в тилу.

Зазначається, що російська влада повторює наративи, мета яких — виправдати повномасштабне вторгнення до України, звинувачує колективний Захід у підготовці до прямого воєнного конфлікту з Москвою та у прагненні завдати країні-агресорці стратегічної поразки. В ISW оцінюють, що така риторика Кремля вказує на те, що він консолідується навколо неформальної державної ідеології. Ця ідеологія заснована на увічненні віри в те, що Захід сповнений рішучості перемогти Росію.

Повідомляється, що російська влада використовує загальноурядові ініціативи, щоб поставити на керівні посади учасників війни проти України. Кремль також використовує довгострокові риторичні кампанії задля поширеннявіри у поділ світу на дві групи — Захід та очолюваний Росією «багатополярний світ». Під цим світоглядом Кремль намагається об’єднати суспільство, особливо еліту, задля гарантій того, що будь-який наступник президента РФ Володимира Путіна втілюватиме ідентичні агресивні та небезпечні ідеали, що увічнюють одвічний конфлікт із Заходом і НАТО.

Нагадаємо, напередодні Шойгу звинуватив НАТО та Євросоюз у нібито підготовці до війни з Росією. За його словами, західні спецслужби ведуть «широкомасштабну підривну діяльність» проти РФ, а економічні санкції нібито спрямовані на провокування протестів усередині країни.

Зауважимо, за інформацією The Telegraph, Велика Британія таємно готується до прямого нападу Росії, оскільки у Лондоні хвилюються, що не готові до війни. Чиновникам доручено оновити 20-річні стратегії екстрених заходів та розробити новий план оборони країни.