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Кремль формує ідеологію для виправдання можливої війни проти Заходу — ISW
Звіт ISW розкриває стратегію Кремля зі створення нової державної ідеології, спрямованої на виправдання майбутньої війни проти Заходу.
Росія готує ідеологічне підґрунтя для виправдання майбутнього воєнного конфлікту із Заходом. Задля цього російські посадовці використовують міфи про роль СРСР у Другій світовій війні. Мета — сформувати державну ідеологію, яка охоплюватиме майбутні покоління.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики звернули увагу на твердження російського керівництва про те, що військова і політична єдність проти спільного ворога «є єдиним шляхом Росії до сильного і переможного майбутнього».
Секретар Ради безпеки Росії Сергій Шойгу не раз зіставляв поразку нацистської Німеччини у Другій світовій війні з повномасштабною війною РФ проти України. Окрім того, кремлівські посадовці звеличували «суворо централізовану структуру» державного комітету оборони Радянського Союзу, яка забезпечувала ефективну координацію і виконання наказів на фронті та в тилу.
Зазначається, що російська влада повторює наративи, мета яких — виправдати повномасштабне вторгнення до України, звинувачує колективний Захід у підготовці до прямого воєнного конфлікту з Москвою та у прагненні завдати країні-агресорці стратегічної поразки. В ISW оцінюють, що така риторика Кремля вказує на те, що він консолідується навколо неформальної державної ідеології. Ця ідеологія заснована на увічненні віри в те, що Захід сповнений рішучості перемогти Росію.
Повідомляється, що російська влада використовує загальноурядові ініціативи, щоб поставити на керівні посади учасників війни проти України. Кремль також використовує довгострокові риторичні кампанії задля поширеннявіри у поділ світу на дві групи — Захід та очолюваний Росією «багатополярний світ». Під цим світоглядом Кремль намагається об’єднати суспільство, особливо еліту, задля гарантій того, що будь-який наступник президента РФ Володимира Путіна втілюватиме ідентичні агресивні та небезпечні ідеали, що увічнюють одвічний конфлікт із Заходом і НАТО.
Нагадаємо, напередодні Шойгу звинуватив НАТО та Євросоюз у нібито підготовці до війни з Росією. За його словами, західні спецслужби ведуть «широкомасштабну підривну діяльність» проти РФ, а економічні санкції нібито спрямовані на провокування протестів усередині країни.
Зауважимо, за інформацією The Telegraph, Велика Британія таємно готується до прямого нападу Росії, оскільки у Лондоні хвилюються, що не готові до війни. Чиновникам доручено оновити 20-річні стратегії екстрених заходів та розробити новий план оборони країни.