Остання можливість ротації без відкритої мобілізації: Кремль готує резервні батальйони для участі у війні в Україні

Група Conflict Intelligence Team отримала доступ до наказу Генерального штабу РФ від 11 травня, в якому йдеться, щоб у військових округах сформували резервні батальйони із офіцерів, контрактників і резервістів.
Зокрема, відповідно до наказу, військові округи повинні підготувати резервні батальйони, які відправлять на 30-денне навчання на полігонах по всій території Росії.
Про це в інтерв'ю розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.
Він припустив, що це поповнення російської армії – остання можливість ротації для Кремля без відкритої мобілізації. Левієв додав, що йдеться орієнтовно про 60-70 батальйонів, які можуть відправити на війну до України для заміни підрозділів, що втратили боєздатність.
"Резервні батальйони можуть бути сформовані з офіцерів, контрактників, які ще не беруть участі у війні в Україні, а також резервістів, яких переконали підписати короткотерміновий контракт", – сказав Левієв.
Нагадаємо, як раніше повідомляло командування Повітряних сил ЗСУ, сили ЗСУ в небі над Херсонщиною збили російський винищувач.
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