Кремль готує запасний варіант і може піти війною на ще одну сусідню країну - Коваленко

Росія може напасти на Казахстан у разі провалу в Україні для "відволікання уваги".

У Росії час від часу лунають погрози у бік Казахстану про напад на їхню країну. На думку військового експерта Олександра Коваленка, станом на зараз це є малоймовірним, однак у подальшому можливим.

Про це йдеться у колонці українського військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" на OBOZ.UA.

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Він нагадав, що спільний кордон Казахстану та Росії становить 7 598,8 кілометра. Це найдовший безперервний кордон у світі, а тому "прорив тут можливий у будь-якій локації, але не будь-яка для нього підійде".

"Якщо Росія почне спробу вторгнення в Казахстан, то воно буде здійснюватися за класичною схемою – вздовж автомобільних трас і залізниць. Особливо вздовж останніх, які й мають забезпечувати основну логістику та матеріально-технічне забезпечення (МТЗ) військ. У той час, як кордон із Росією через свою довжину є вразливим місцем, площа території Казахстану є його козирем. Контролювати такі простори дуже важко, і при грамотно вибудованій обороні буде легше виснажити ворога, навіть якщо він має чисельну перевагу", - зазначив він.

Коваленко підкреслив, що попри виснаження РФ війною в Україні, однак армія ЗС РФ поки що є небезпечним потенціалом для невеликих армій, до яких належить і казахська.

"В середньостроковій перспективі не виключено варіант запуску Кремлем сценарію, згідно з яким для відволікання уваги від провалу в Україні може бути розпочато іншу війну, яка, на думку військово-політичного керівництва РФ, гарантує швидку перемогу. Загроза такого розвитку подій є цілком реальною і з урахуванням низки особливостей Казахстану, зокрема його площі. І цілком можливо реалізувати низку українських рішень з куди вищим ККД. Зокрема, забезпечення прикриття кордонів підрозділами fpv-дронів, а можливо й загалом піти шляхом ЗСУ та створити відповідно окремий рід військ", - вважає він.

Нагадаємо, у РНБО вважають, що Путін готується до війни ще із п'ятьма країнами.

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