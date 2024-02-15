Кремль готується до гібридної війни проти Молдови: аналітики ISW вказали на ознаки

Кремль активно здійснює інформаційні операції проти Молдови, що нагадують тактики, використані перед вторгненнями до України у 2014 і 2022 роках. Це викликає побоювання щодо можливої майбутньої російської ескалації стосовно Молдови.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висунув неправдиві звинувачення на адресу Сполучених Штатів і Європейського союзу, стверджуючи, що вони контролюють уряд Молдови й перешкоджають переговорному процесу щодо придністровського конфлікту у форматі "5+2". Подібні наративи, що розвиваються російськими офіційними особами та провоєнними блогерами, створюють інформаційні умови для виправдання можливої російської інтервенції.

"Кремль також звинуватив США в організації протестів, що спалахнули після виходу Януковича з Угоди про асоціацію з ЄС 2013 року, і заявив, що нібито "переворот", який відбувся після цього і був підтриманий США, змусив Росію вдертися до Криму та почати військові дії на Донбасі 2014 року, щоб захистити тих, хто "виступав проти перевороту", і російських "співвітчизників за кордоном", — йдеться у звіті.

Аналітики попереджають, що Кремль також використовує ідею захисту "співвітчизників за кордоном" щодо Придністров'я, щоб виправдати своє вторгнення до Молдови, подібно до того, як це було з Кримом і Донбасом. Російські дії в Придністров'ї, зокрема проведення військових навчань, викликають побоювання щодо можливої дестабілізації регіону.

Раніше очільник Генштабу Румунії Влад Георгіце заявив, що наступною ціллю Росії може стати Молдова, якщо не вжити заходів і ігнорувати напругу на Західних Балканах.

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