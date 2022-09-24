Кремль хоче мобілізувати на війну проти України жителів фейкової Абхазії та Південної Осетії - ЗМІ

У Кремлі планують мобілізувати на війну проти України жителів фейкових "республік" з Абхазії та Південної Осетії.
Загалом на війну проти України планують відправити кілька тисяч чоловіків.
Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на джерела у Кремлі.
За даними ЗМІ, на війну проти України хочуть відправляти не лише громадян Росії та окупованих районів України, а й жителів невизнаних Абхазії та Південної Осетії.
Наразі у Кремлі хочуть забрати на війну кілька тисяч чоловік.
Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.
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