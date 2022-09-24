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Кремль хоче мобілізувати на війну проти України жителів фейкової Абхазії та Південної Осетії - ЗМІ

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Кремль хоче мобілізувати на війну проти України жителів фейкової Абхазії та Південної Осетії - ЗМІ

Фото: фото: Олександр Білінський

У Кремлі планують мобілізувати на війну проти України жителів фейкових "республік" з Абхазії та Південної Осетії.

Загалом на війну проти України планують відправити кілька тисяч чоловіків. 

Про це повідомляє російське видання "Медуза" з посиланням на джерела у Кремлі. 

За даними ЗМІ, на війну проти України хочуть відправляти не лише громадян Росії та окупованих районів України, а й жителів невизнаних Абхазії та Південної Осетії. 

Наразі у Кремлі хочуть забрати на війну кілька тисяч чоловік. 

Нагадаємо, у Зеленського пояснили, що робити мобілізованим Росією з окупованого Криму.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1359
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