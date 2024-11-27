Кремль хоче розвалити НАТО: у Німеччині вважають напад Росії реальним

Росія готується до війни з НАТО і може напасти вже через кілька років.

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія хоче розвалити НАТО і буде готова здійснити напад ще до кінця десятиліття. Але сценарій широкомасштабного вторгнення здається малоймовірним, скоріш за все Росія намагатиметься здійснити якусь обмежену операцію.

Про це пише Zeit.

"Росія вже готується до війни із Заходом. Військова конфронтація дедалі більше стає реальним сценарієм для Кремля", – заявив Каль на заході, організованому Німецьким товариством зовнішньої політики у Берліні.

Глава німецької розвідки вважає, що Росія може спробувати підірвати довіру до НАТО, скомпрометувавши зобов'язання щодо колективної допомоги, закріплене у статті 5 Північноатлантичного договору. Якби РФ напала на країну НАТО, а інші члени відмовились визнати це нападом на весь Альянс і не надали військової підтримки, це стало б крахом НАТО та досягненням мети Росії.

Росія "сумнівається в існуванні" статті 5 НАТО

Каль процитував висновки німецької розвідки, згідно з якими в Кремлі сумніваються, що у надзвичайній ситуації члени Альянсу будуть дотримуватись своїх зобов'язань щодо колективної оборони, закріплених у статті 5.

"Наразі немає жодних ознак конкретних військових намірів Росії. Але якщо такі погляди переважатимуть у штаб-квартирі російського уряду, ризик військового конфлікту збільшиться найближчими роками", – застеріг очільник розвідслужби.

Каль також назвав можливі сценарії ймовірного нападу РФ на НАТО. Зокрема захоплення норвезького арктичного острова Шпіцберген з метою "зачистки території" чи обмежене вторгнення "зелених чоловічків" на територію країн Балтії під приводом захисту російських меншин. Він зауважив, що за будь-якого сценарію головною метою нападу буде крах НАТО як оборонного альянсу.

"З погляду Росії, ціль була б досягнута, якби стаття 5 виявилась неефективною у разі реального нападу", – підкреслив Каль.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляє, що треба посилити колективну оборону та працювати над зміцненням східного флангу НАТО. У Кремлі починають міркувати про війну не лише на території України, а й інших держав.

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