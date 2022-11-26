Кремль хоче вбити Лукашенка, щоб змусити його армію воювати проти України — аналітики RLI

Путін дедалі наполегливіше намагається втягнути Лукашенка у війну з Україною. Натомість сам білоруський диктатор хоче уникнути такої ролі, тому Кремль спланував радикальний варіант залучення білоруської армії до цієї війну.

Росія може ліквідувати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою отримати контроль над його військом і скористатися ним у війні з Україною. Анонімні джерела у російському військовому керівництві підтвердили, що Кремль вже ухвалив рішення про ліквідацію Лукашенка.

Про це повідомляють аналітики Інституту Роберта Лансінга (Robert Lansing Institute, RLI).

За дорученням президента Росії Володимира Путіна після його повернення з останнього саміту ОДКБ російська військова розвідка може спробувати найближчими днями розробити сценарій, який передбачає або замах на президента Білорусі Олександра Лукашенка, або його імітацію. Таким чином РФ хоче остаточно залякуати білоруського диктатора та змусити його нарешті ввести свої війська до України разом із російськими окупантами.

У російському штабі ГРУ розглядають сценарій, згідно з яким Лукашенка вб'ють під час операції, в результаті чого його обов'язки будуть покладені на повністю лояльного до Росії і підконтрольного ГРУ чинного генсека ОДКБ Станіслава Зася.

Також читайте Лукашенко вимагає від України піти на переговори з Путіним і погрожує "знищенням" у разі відмови

Згідно з російським планом, Зась оголосить про приєднання Білорусі до складу Росії на правах автономного утворення, нібито "для запобігання військовій загрозі, яка постає над Білоруссю з боку України та Польщі". Знову розгорнеться пропагандистський наратив про те, що нібито замах на Лукашенка організований Вашингтоном.

Аналітики вважають, що такі плани можуть свідчити про те, що Москва зараз бачить ОДКБ як неефективну організацію. Тому РФ може спробувати отримати повний контроль над державами-членами ОДКБ, забезпечивши їх інтеграцію в Росію або змусивши приєднатися до нової версії Радянського Союзу.

Незалежно від того, буде замах на Лукашенка вдалим чи ні, Росія надасть сфабриковані "докази причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО", що стане формальним приводом для подальшої участі білоруських військ у бойових діях в Україні.

Однак ГРУ все ж схиляється до сценарію, згідно з яким Лукашенка таки вдасться вбити і призначити на його місце Зася. Аналітики кажуть, що білоруський диктатор розуміє, хто насправді стоїть за спробою містифікації. Тому він використовує антиукраїнську та антизахідну риторику, аби маневрувати, ухиляючись від прямої участі своєї країни у бойових діях.

Однак такий сценарій, вважають аналітики, позбавить Лукашенка можливості керувати країною, зробить його більш вразливим і запустить процес його усунення з посади, а країну поглине Росія. Це водночас може підштовхнути Лукашенка до війни.

Оскільки російські війська та диверсійні групи вже розміщені в Білорусі, Лукашенко має високий ризик втратити посаду. Його замінить російський маріонетковий лідер, а Росія, найімовірніше, влаштує збройні провокації в Білорусі, щоб підштовхнути Лукашенка до війни. Але страх втратити владу залишиться ключовою причиною для Лукашенка не погодитись на це.

Нагадаємо, російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що Путін намагається змусити Лукашенка взяти участь у війні, тоді як сам білоруський диктатор боїться за власну безпеку. Він переймається, що може стати жертвою цієї агресії.

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заперечив інформацію від деяких західних ЗМІ, що білоруські війська невдовзі вступлять у війну проти України на боці Росії. Він заявив, що нібито ніколи не відмовлявся від участі у так званій "спеціальній воєнній операції", але не буде відправляти до України своїх солдатів.

Читайте також: