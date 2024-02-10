Кремль хоче викликати істерику на Заході: в ISW оцінили інтерв'ю Путіна Карлсону

Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському журналістові Такеру Карлсону, на яке розраховувала російська пропаганда в передвиборчій кампанії Путіна, у Кремлі насправді вважають доволі марним для внутрішньої аудиторії. Кремль хоче створити інформаційні ефекти та істерику на Заході.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, це підтвердили російському опозиційному виданню "Медуза" джерела, близькі до адміністрації президента РФ. Зокрема, один зі співрозмовників видання розповів, що другорядна мета інтерв'ю - показати російській внутрішній аудиторії, що Путін все ще може формувати глобальний дискурс.

Кремль зосередився на тому, щоб представити інтерв'ю як "надзвичайно успішну та популярну спробу Росії сформувати інформаційне середовище на Заході". В РФ стверджують, що інтерв'ю продемонструвало, нібито Путін є впливовим світовим лідером.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що американський інтерес до інтерв'ю Путіна "беззаперечний" і що Кремль зацікавлений у реакції на інтерв'ю за кордоном.

Російські чиновники кажуть, що інтерв'ю має більше 60 мільйонів переглядів, і стверджували, що світ все більше цікавиться думкою Путіна та його "правдами".

Водночас російська інтернет-спільнота зазначила, що Путін не надав жодної нової інформації в інтерв'ю Карлсону. Він просто повторив для американської аудиторії давні наративи Кремля про повномасштабне вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, Путін дав велике інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону. Він розповів, хто почав війну в Україні, про приватну розмову про фашизм із президентом України й назвав винних у підриві газопроводу "Північний потік".

Крім того, під час інтерв'ю Путін почав розповідати про боротьбу з "нацизмом" в Україні. З його слів, українці шанують союзників Адольфа Гітлера.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Володя, что ты делаешь?” Скандальне інтервʼю Путіна! Брехня про Зеленського, війну та Україну!

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