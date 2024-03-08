Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію для дестабілізації Молдови: деталі від ISW

Кремль сподівається використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові. Країна готується до переговорів про вступ до Євросоюзу і президентських виборів.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Зазначається, що керівниця проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенія Гуцул зустрілася із заступником голови адміністрації російського президента Сергієм Кірієнком в РФ 7 березня. У той час молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду.

Гуцул попросила Кириєнка допомогти гагаузам відкрити рахунки в російських банках "для соціальних проєктів", зняти російське ембарго на імпорт з Гагаузії і допомогти в переговорах з російською державною енергетичною компанією "Газпром" про постачання газу до Гагаузії за пільговою ціною.

Аналітики зазначають, що посилена увага Кремля до відносин з Гагаузією після нещодавньої риторичної уваги до самопроголошеного Придністров'я вказує на те, що Москва сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ країни до ЄС і президентських виборів, що відбудуться 2024-го.

Як повідомлялося, очільниця молдовської автономії Євгенія Гуцул зустрілася з президентом РФ Володимиром Путіним і пожалілася на "утиски" від Кишинева. Гуцул заявила, що поскаржилася Путіну на "беззаконні дії влади в Молдові", яка, начебто, мстить за "громадянську позицію та відданість національним інтересам".

Нагадаємо, раніше голова Служби інформації і безпеки Молдови Олександру Мустяце заявив, що Москва збирається втручатися у вибори в їхній країні. За його словами, розвідка має "певні дані" про дії, заплановані на цей і наступний роки. Це може поставити під загрозу вступ країни до ЄС і повернути її під сферу впливу агресорки Росії.

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