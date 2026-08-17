Кремль готував удар по Швеції зсередини: як російська розвідка працювала в країні

У Швеції зірвали операцію російської розвідки / © pixabay.com

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Служба безпеки Швеції перервала масштабну розвідувальну операцію РФ, яку тривалий час курувала російська Служба зовнішньої розвідки. Головною метою Кремля було втрутитися у процес ухвалення державних рішень, розхитувати суперечливі суспільні питання та дискредитувати Стокгольм, НАТО та ЄС.

Про це повідомили у Службі безпеки Швеції.

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Швеція зірвала операцію російської розвідки: подробиці

Для виконання завдань з підриву та дискредитації росіяни залучили агента, який працював в одній із дипломатичних місій у Швеції. Шведській контррозвідці вдалося детально задокументувати діяльність фігурантів, включно з конспіративними зустрічами.

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«Коли Служба безпеки дізналася про спроби впливу, ми вжили заходів, захищаючи життєво важливі цінності шведської безпеки та протидіючи подальшому впливу. Цей випадок показує, що російська розвідка та служби безпеки продовжують надавати пріоритет традиційній розвідувальній роботі, вербуючи людські джерела, агентів, які, своєю чергою, діяли та намагалися впливати на інших», — зазначає заступник начальника операційного відділу Säpo Крістофер Веделін.

У Säpo наголошують, що Кремль діє розраховано й у довгостроковій перспективі. У полі зору російських спецслужб перебуває інформація про шведську політичну позицію, взаємодію з НАТО та ЄС, підтримку України, військовий потенціал Швеції, а також чутливі теми, здатні розколоти суспільство.

«Маніпуляції з іноземним агентом тривали вже давно з використанням конспіративних методів. Серед іншого, агенту було доручено отримувати інформацію, щоб російська розвідка могла впливати на ухвалення рішень у Швеції та заплямувати їх. Служба безпеки змогла детально відстежити, як відбувалися зустрічі та що обговорювалося», — додав Крістофер Веделін.

Оперативники нагадують: вербування зазвичай проходить у кілька етапів через прямі контакти з представниками іноземних спецслужб. У разі виявлення подібних підозрілих дій громадянам радять зафіксувати час, обставини контакту та привід для звернення, після чого негайно повідомити Службу безпеки.

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Водночас у шведських спецслужбах пов’язують активізацію російської агентури з наближенням парламентських виборів, які відбудуться в країні 13 вересня.

У Центрі протидії дезінформації України додали, що Швеція — далеко не єдина ціль Кремля. Сплеск фейків фіксують і у французькому медіапросторі щодо кандидатів президентських перегонів 2027 року, які підтримують Україну.

Схожі маніпуляції росіяни розгортали й під час місцевих виборів у Німеччині.

«Останнім часом Росія системно посилює гібридну агресію проти європейських країн, намагаючись розхитати суспільства, посіяти недовіру та вплинути на громадську думку. Для протидії цим атакам необхідна скоординована робота державних інституцій, медіа та громадянського суспільства», — додали у ЦПД.

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Шведи відповіли на провокацію РФ

Нагадаємо, шведські ВПС у квітні оперативно підняли в повітря винищувачі JAS 39 Gripen для ідентифікації та супроводження двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і двох винищувачів РФ над акваторією Балтійського моря.

Російську авіагрупу виявили на північний схід від острова Готланд. Літаки зайшли через Фінську затоку, пройшли між Швецією та країнами Балтії до острова Борнхольм, після чого розвернулися в напрямку Росії.

У командуванні Повітряних сил Швеції зазначили, що цей політ мав характер «демонстрації присутності», а перехоплення координувалося з союзниками по НАТО. Порушення повітряного простору Швеції зафіксовано не було, а шведські пілоти супроводжували цілі вздовж усього узбережжя острова до їх виходу з зони інтересів країни.

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