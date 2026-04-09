Кремль готував вибухи для зриву виборів в Угорщині і звинувачень на адресу України

Президент Росії Володимир Путін на тлі Кремля / © Associated Press

Російські спецслужби разом із підрозділами спецпризначення, пов’язаними з президентом РФ Володимиром Путіним, намагалися вплинути на вибори в Угорщині, готуючи приховану диверсію з вибухами — так звану операцію «під чужим прапором». Утім, цей план вдалося зірвати сербським силовикам.

Про це пише Mirror.

За інформацією джерел, російська сторона готувала серію підривів, які могли б дестабілізувати ситуацію напередодні голосування в Угорщині. У разі реалізації сценарію чинна влада, що скептично ставиться до ЄС, могла б запровадити надзвичайний стан і перенести вибори, де їй прогнозують складну боротьбу з проєвропейською опозицією.

РФ планувала підірвати газопровід і звинуватити Україну

Сербська розвідка виявила два вибухові пристрої у прикордонному місті Каніжа — вони були підготовлені до детонації та мали пошкодити важливий газопровід. До підготовки могли бути причетні російські спецпідрозділи спецназу та військова розвідка ГРУ, які планували перекласти провину на Україну.

Операцію викрили після того, як з’ясувалося, що вибухівка має американське походження — це мало створити враження причетності українських сил. Водночас, за даними джерел, ці матеріали російські агенти вивезли із зони бойових дій в Україні, щоб інсценувати «український слід».

Очільник Сербського агентства військової безпеки Джуро Йованич наголосив, що Україна не причетна до інциденту.

«Вибухівка була маркована як американського виробництва, але це не вказує ні на замовника, ні на виконавця», — сказав він.

Крім того, сербські спецслужби володіли інформацією про можливу диверсію за участю людини з групи мігрантів, яка, ймовірно, проходила військову підготовку разом із російськими силами.

Плани РФ вплинути на вибори в Угорщині

За задумом організаторів, підрив стратегічного газопроводу мав спровокувати кризу перед виборами та водночас створити підстави для звинувачень на адресу України. Такі дії розглядають як частину спроби Москви вплинути на парламентські вибори в Угорщині, заплановані на 12 квітня.

«Україна не має до цього жодного стосунку. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах масштабного втручання Москви у вибори в Угорщині. У разі теракту або подібної події в Угорщині можуть запровадити надзвичайний стан і відкласти вибори — це вигідно Росії», — повідомило Mirror джерело.

Партія Віктора Орбана «Фідес» прагне зберегти владу після 16 років правління.

«Але опозиційний лідер Петер Мадяр зараз демонструє хороші результати і може перемогти партію Орбана. Це було б невигідно Росії, і вона робить усе можливе, щоб цьому завадити», — додав співрозмовник.

Джерела наголошують, що головною метою цієї операції було створення умов для втручання у виборчий процес. Подібна тактика «операцій під чужим прапором» не нова для Росії — вона передбачає використання іноземної або західної зброї для маскування власної участі.

«Росія відчайдушно зацікавлена у тому, щоб Орбан залишився при владі, адже він скептично ставиться до ЄС і тяжіє до Кремля. Натомість опозиція не має таких симпатій і виступає за тісніші зв’язки з Європою. Тому Росія робить усе можливе, щоб цьому завадити, і паралельно намагається дискредитувати Україну», — сказав ще один співрозмовник видання.

Нагадаємо, у березні очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну в атаці дронами на компресорну станцію «Турецького потоку», назвавши це спробою енергетичної блокади. Він заявив, що такі дії загрожують нацбезпеці, оскільки об’єкт критично важливий для постачання газу.

5 квітня президент Сербії Александр Вучич повідомив про виявлення вибухівки з детонаторами поблизу газопроводу, що веде до Угорщини, натякнувши на іноземну логістичну підтримку інциденту. Він обговорив ситуацію з Орбаном, наголосивши на важливості об’єкта для обох країн та необхідності високої боєготовності через «геополітичні ігри». Угорський прем’єр скликав позачергову раду безпеки, проте, попри серйозність знахідки, цього разу утримався від звичних звинувачень на адресу України.

Речник МЗС України Георгій Тихий категорично заперечив причетність Києва до вибухівки на «Турецькому потоці» в Сербії. Він назвав це ймовірною російською операцією «під чужим прапором», мета якої — маніпуляція громадською думкою та втручання Москви в угорські парламентські вибори.