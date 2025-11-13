Кремль готує депортацію українців із окупованих територій до Сибіру — ЦНС

Москва запускає нову хвилю депортацій: українців із ТОТ відправляють на Далекий Схід / © Associated Press

Росія оголосила про запуск так званої «Програми розвитку Сибіру» вартістю 700 мільярдів рублів. Проте за офіційними заявами про «індустріальне відродження регіону» ховається підготовка до масштабного примусового переселення жителів тимчасово окупованих українських територій.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу презентує ініціативу як великий інфраструктурний проєкт, однак, за оцінками аналітиків, йдеться про спробу реалізувати нову хвилю імперської депортації.

За даними Центру національного спротиву, на захоплених територіях уже розпочався перший етап цієї кампанії. У школи, лікарні та комунальні підприємства надходять закриті листи з вимогою визначити «працівників для довгострокових відряджень» на Далекий Схід. У списки наказують вносити людей «без сімейних обставин» — тобто найбільш уразливих громадян, яких легше вивезти без суспільного резонансу.

Фактично Кремль відтворює радянську практику «організованих наборів», коли під виглядом трудових програм депортували цілі народи — українців, кримських татар, чеченців та інших. Логіка залишається незмінною: спершу паспортизація, потім — «відрядження», далі — «державна програма переселення» і, зрештою, зміна демографічного складу регіону.

Сибір нині потерпає від нестачі робочої сили, адже самі росіяни не поспішають їхати в суворі умови. Саме тому Кремль намагається будувати «нову імперію» руками українців, відірваних від рідного дому.

Нагадаємо, як Росія 110 років тому виселила мільйони українців. Адже улітку 2025 року виповнилося 110 років від масового вигнання українського населення з Холмщини, Підляшшя, Берестейщини, Волині, Поділля і Галичини в глиб Російської імперії.