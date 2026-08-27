Російські солдати / © Associated Press

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Росія планує провести мобілізацію в 2026–2027 роках, розраховуючи набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного року.

Про це повідомили в Офісі президента.

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«Додаткова мобілізація є реакцією російського політичного керівництва на втрату ініціативи у війні, постійне зростання втрат на фронті та відчутне вповільнення темпів рекрутингу контрактників у регіонах РФ. Втрати Росії в особовому складі за січень — липень 2026 року склали близько 240 тисяч осіб, із них щонайменше 140 тисяч безповоротні. Водночас до російського окупаційного контингенту за контрактом за цей час залучили 232 тисячі осіб», — йдеться у повідомленні.

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За даними відомства, підготовка мобілізованих осіб може тривати 15–60 діб.

«Не виключається проведення підготовки частини мобілізованих на полігонах Республіки Білорусь», — додали в Офісі президента.

Мобілізація в Росії — що відомо

Російський лідер Володимир Путін готується до мобілізації, про це свідчать дані розвідки, заявив президент України Володимир Зеленський.

«Путін не готовий зупинити цю війну. Є дані розвідки, що він готується до мобілізації. Він хоче зробити це після виборів до Думи 21 вересня. Він хоче посилити мобілізацію. Не відкрито, бо боїться свого суспільства, але він зробить це на початку жовтня, якщо ми не створимо йому проблем із логістикою, зброєю, бензином, дизелем і якщо наші партнери не запровадять тотальні санкції за його агресію», — сказав український президент.

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За його словами, лідер РФ планує мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко заявив, що на осінь 2026 року Росія готує мобілізацію від 500 тисяч людей.

«Деяких планують кидати в бій в перші два тижні для затикання дірок на сході, інших готуватимуть від місяця для потенційного відкриття нового напрямку фронту. Це такий план РФ», — зазначив він.

Офіційно влада РФ про плани з мобілізації не оголошувала.

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