Прапор Молдови

Росія може використати пов’язаних із Кремлем політиків та інших впливових осіб у Молдові, аби після парламентських виборів 28 вересня спровокувати масові протести.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що навіть якщо жодна партія не отримає більшості, протести можуть бути інструментом тиску для дестабілізації ситуації. Ймовірним сценарієм Кремля є спроба усунути Майю Санду від влади.

Нещодавні соцопитування показали, що правляча прозахідна Партія дії та солідарності (ПАС) ризикує втратити більшість у парламенті. Водночас невизначені виборці та голоси діаспори можуть суттєво вплинути на підсумки, адже їхні позиції складно спрогнозувати.

ISW звертає увагу, що Росія вже почала інформаційні маніпуляції. 23 вересня Служба зовнішньої розвідки РФ абсурдно заявила, що НАТО нібито планує вторгнення до Молдови з висадкою з Одеської області, щоб залякати Придністров’я.

Водночас НАТО справді проведе навчання «Дакійська осінь 2025» у Румунії та Болгарії з 20 жовтня по 13 листопада за участі французьких військ.

«Росія, ймовірно, продовжуватиме перекручувати інформацію про присутність військ НАТО, стверджуючи, що НАТО готується до вторгнення до Молдови 30 листопада», — попередили в ISW.

Раніше повідомлялося, перед якими ризиками може постати Україна через парламентські вибори у Молдові.

