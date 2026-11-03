Кремль готує новий план щодо США: як Путін хоче використати результати виборів — Bloomberg

Кремль / © Associated Press

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Кремль готується до зміни політичної ситуації у США після проміжних виборів до Конгресу. У Москві розраховують, що ослаблення позицій президента Дональда Трампа допоможе домогтися пом’якшення американських санкцій і відновити економічну співпрацю зі США ще до завершення війни в Україні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до Кремля.

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Якщо республіканці програють демократам на виборах, Трамп може втратити частину політичного впливу. Водночас це не означає, що він стане прихильнішим до України та Європи. Проте його можливості тиснути на Володимира Зеленського, змушуючи погодитися на мирну угоду, можуть зменшитися.

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У Кремлі хочуть переконати американського президента, що США та Росія можуть вести бізнес без попереднього завершення війни. Напередодні виборів Трамп і Путін уже домовилися про постачання російського дизельного пального до США.

Посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер також намагалися зацікавити Путіна можливими бізнес-проєктами після укладення мирної угоди. Зокрема, під час вересневих візитів до Києва та Москви вони просували план відновлення постачання російського газу до Європи через американського посередника.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Москва навмисно затягувала переговори до американських виборів, очікуючи на їхні результати та намагаючись уникнути нових санкцій США.

За інформацією Bloomberg, у Кремлі дедалі менше вірять, що Трамп зможе змусити Україну прийняти російські умови. Тому Путін може зробити ставку на затягування війни, посилення ударів по Україні та тиск на європейських союзників Києва.

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Нові переговори та можливі зустрічі Путіна з Трампом

Наступний раунд переговорів між Україною, Росією та США запланований на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Однак Путін поки не демонструє готовності відмовитися від вимог щодо українських територій.

Також цього місяця російський президент може зустрітися з Трампом у Китаї під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Крім того, Путіна запросили на саміт G20 у Маямі в грудні, але він ще не підтвердив участь.

Тим часом Росія готується до тривалої війни. Після зустрічі Путіна і Трампа на Алясці в серпні 2025 року Москва збільшила військовий бюджет на 2026 рік майже на 60 млрд доларів — до приблизно 200 млрд доларів. Аналогічні витрати заплановані й на 2027 рік.

За даними Bloomberg, у жовтні російська армія втратила понад 54 тисячі військових убитими та пораненими. Це перевищило темпи щомісячного набору до війська.

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Трамп тисне на Україну через удари по російських НПЗ

Зеленський просить США надати більше ракет для систем Patriot напередодні зими. Минулого тижня Вашингтон схвалив продаж Україні цих систем на 2,1 млрд доларів. Однак український президент побоюється, що постачання перехоплювачів може розпочатися лише через кілька років.

Водночас Трамп наполягає, щоб Україна припинила удари по російських нафтопереробних заводах. Раніше американський президент також призупинив запровадження нових енергетичних санкцій проти Росії, намагаючись стримати ціни на пальне перед виборами.

Зеленський попередив, що домовленість про постачання російського дизеля до США може відкрити Москві шлях до аналогічних домовленостей щодо газу, добрив, заморожених активів і санкцій проти російських громадян та компаній.

Окремим ризиком для України може стати загострення ситуації навколо Ірану. Експертка британського Королівського інституту об’єднаних служб Емілі Ферріс вважає, що Трамп може зосередитися на іранському напрямку, відсунувши війну в Україні на другий план.

Це, за її словами, може поставити під загрозу американську військову допомогу Києву, якщо Вашингтон вирішить спрямувати ресурси на протидію Ірану або підтримку ізраїльської ППО.

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