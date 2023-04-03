Як у СРСР: Кремль конфісковує закордонні паспорти своїх еліт, побоюючись, що вони втечуть за кордон – FT

Кремль і ФСБ побоюються, що люди можуть виїхати з РФ, оскільки виступають проти війни.

Російські спецслужби відбирають закордонні паспорти у чиновників та керівників державних компаній, щоб запобігти їхньому виїзду за кордон.

Про це повідомляє The Financial Times.

Видання стверджує, що Путін стурбований втечею людей, які виступають проти вторгнення в Україну.

Кремль і ФСБ побоюються, що люди можуть виїхати, оскільки вони приватно виступають проти війни і відчувають, що санкції проти Росії руйнують їхній розкішний спосіб життя

Джерела повідомили виданню, що силовики вимагали від деяких представників еліти країни віддати документи, дотримуючись правил радянських часів, які донедавна рідко застосовувалися.

FT нагадало, що ще від радянських часів російські чиновники, які мають доступ до державної таємниці середнього рівня, були зобов'язані залишати свої паспорти в сейфах "спеціальних відділів". Але, за словами колишніх чиновників і керівників, російські спецслужби рідко дотримувалися цих правил.

Але Росія знову почала застосовувати це правило більше після того, як окупувала український Крим у 2014 році. І тепер вона застосовує правило до ще більшої кількості людей, кажуть джерела, включаючи людей, які не мають доступу до жодної державної таємниці.

Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що Росія посилила обмеження на виїзд за кордон для деяких людей, які працюють у "чутливих" сферах. "Для цього існують суворіші правила", - сказав він Financial Times.

Незрозуміло, скільки чиновників і еліти в Росії виступають проти війни, оскільки влада погрожує жорстокими репресіями до тих, хто її критикує.

Від початку вторгнення до України значна кількість багатих росіян переїхали в такі місця, як Дубай, а деякі чиновники втекли на Захід, де вони запропонували передати секрети в обмін на надання притулку.

Після того, як диктатор Путін 21 вересня 2022 року оголосив початок мобілізації в Росії, за кордон активно стали тікати і прості росіяни За інформацією РНБО, з Росії за кордон втекло більше росіян призовного віку, аніж змогли мобілізувати.

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